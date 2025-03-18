家寧稱與Andy領同月薪 律師揪3操作疑點：恐怕很難順利切割

百萬YouTuber「眾量級」的Andy老師和前女友家寧去年10月宣布分手，Andy也在本（3）月11日對家寧一家提出8大指控。家寧今（18日）發4點聲明，強調與Andy一樣都是每月領相同薪資及獎金。對此，律師王至德PO文表示，家寧的個人聲明稿有3點讓人難以理解，希望可以透過拍影片說明清楚，「不然可能很難順利切割」。

王至德表示，家寧稍早發了最新聲明，他看完後整理出3大重點如下：

一、我只領跟Andy一樣的薪水，我跟Andy一樣沒有參與公司經營，完全理解Andy表示未獲得應有之報酬，也贊同收益應公平分配。 二、因家人跟前男友在吵架，我很煎熬所以沒有第一時間出面，但我覺得我是公眾人物，所以還是出來回一下，後續會盡快拍片回應，這個聲明只是預告片。 三、秘月期POPOO跟群海無關，大家不要遷怒它。

王至德指出，家寧在切割過程中仍有許多「沒有講到的事」。首先，家寧聲明雖強調支持「收益公平分配」，但並未具體說明分配標準。他質疑，所謂「公平分配」究竟是指與Andy對半平分，還是依股權比例分配？若依股份比例，家寧母親仍可取得50%收益，家寧與Andy各分得25%，此舉與公平原則恐仍存落差，令人不解。

再來，家寧先行發布4點聲明，再預告將儘速針對本事件拍攝影片親自對外說明，也讓王至德直言「操作邏輯難以理解」，認為此舉或難以有效說服外界。

另外，王至德認為家寧是為了避免再被粉絲退追蹤而特別切割群海，「不知道如果火沒有燒起來，她是不是同樣的反應」？王至德進一步提到，Andy日前在影片中指出，自己在股東會上遭解任董事時，家寧在場都沒說話。王至德呼籲家寧應在後續影片中說明此事，「不然可能很難順利切割」。