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台灣藝術家參加紐約漫畫節 作品風格獨特驚艷國際

中央社／ 華盛頓18日專電

紐約漫畫及卡通博物館藝術節（MoCCA Arts Festival）近日登場，駐紐約台北文化中心表示，台灣漫畫家丁柏晏、插畫家陳沛珛受邀參展，以各自獨樹一幟的藝術風格驚艷國際讀者，圈粉不少。

美國插畫家協會（Society of Illustrators）主辦的紐約漫畫及卡通博物館藝術節15日至16日登場。駐紐約台北文化中心昨天發布新聞稿表示，這場獨立漫畫盛會吸引近萬名漫畫迷入場，探訪具創意與特色的獨立漫畫。

根據新聞稿，受邀參展的丁柏晏表示，他在展會中遇到曾於東京觀賞過其展覽的粉絲，還有美國讀者仔細閱讀僅供現場閱覽的中文版漫畫集，讓他深感台灣漫畫的國際影響力正在逐步擴展。

駐紐約台北文化中心表示，筆名日安焦慮的丁柏晏作品以奇幻寫實、細膩筆觸聞名，畫風融合奇幻元素與細緻線條，創造出極具異域感的獨特視覺體驗。他首部英譯漫畫集Not Ready For Real Life於美國出版上市後，即在展會首賣當日搶購一空。

另一名參展台灣藝術家、插畫家陳沛珛的作品同樣吸睛。駐紐約台北文化中心指出，她的作品以細膩手感筆觸與濃厚日常情感為特色，溫暖且富有層次的畫風深受美國讀者喜愛。

新聞稿指出，陳沛珛這次參展不僅帶來圖像小說作品，以圖像小說及插畫作品中的圖畫特製的明信片、托特包及吊飾等周邊商品也深受民眾喜愛；甚至還有創作者主動向她推薦同場參展適合的出版商，顯示台灣漫畫家作品正引起國際出版界的興趣。

駐紐約台北文化中心表示，該中心自2017年起，持續以Taiwan Comics為主題參與MoCCA藝術節，每年挑選風格獨特的台灣漫畫家參展。今年會展期間，丁柏晏與陳沛珛在攤位限時舉辦「似顏繪」活動，排隊人潮絡繹不絕；他們認為，美國民眾的多元族裔背景與豐富的個人穿搭風格，使即興創作過程充滿挑戰，讓他們更深刻體驗到不同文化間的交流與碰撞。

駐紐約台北文化中心指出，透過MoCCA藝術節的參展經驗，台灣漫畫家不僅可將作品推向國際，還能進一步加強與美國讀者、藝術界與出版社的連結；中心未來將持續推動台灣漫畫文化，讓更多國際讀者認識台漫。

漫畫家 紐約 美國

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