調查2.4萬員工、簽具結書清查陸籍？中華郵政緊急說明

近期傳出不少台灣人已領中國籍身分證，依規國人不得在中國大陸設籍，否則將註銷台灣身分證，配合中央政府政策，中華郵政3月11日起對內部2.4萬名員工全面調查，要求簽署「未在大陸設籍」具結書，但傳出有部分員工拒絕簽署，中華郵政表示，該具結書僅是宣導，不會有不利處分或監控。

網紅八炯等人日前指稱，目前有20萬名台灣民眾拿到大陸身分證，陸委會對其說法存疑，但相關單位已進行相關調查，陸委會也重申，國人若設籍大陸，將被註銷台灣身分證。

為此，賴政府近期要求全體軍公教人員具結沒有領用大陸身分證件，具結對象也擴大包含政府捐助的財團法人員工。陸委會也於3月9日向本報證實，公設財團法人或公營事業是由政府公款出資設立，其所聘用人員必須符合法律和用人標準。

而中華郵政也涵蓋在上述範圍中，但據了解，有郵局員工拒絕簽署「未在中國大陸設籍、領用身分證、居住證」等具結書。

中華郵政表示，根據規定，台灣人民不得在中國大陸設有戶籍或領用大陸護照，不然將被註銷台灣戶籍、身分證、護照，中央今年2月發文要求各單位針對員工是否在大陸設籍或定居居住宣導，因此3月11日起請各郵局對內部員工宣導，具結書僅是宣導性質，且中華郵政招考時也已規定不得具有雙重國籍，目前已收回的具結書並沒有出現設籍大陸的情況。

針對有員工拒簽一事，中華郵政表示，該具結書為宣導性質，將尊重當事人意願，不簽署僅會輔導了解情況，並不會懲處，針對具結書的簽署，不會對當事人有不利處分或監控。