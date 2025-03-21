綠茶界顛覆之作！茶裏王「綠茶玉露」一秒帶你飛日本，感受純正茶韻！

在步調快速的生活中，瓶裝茶讓人不需要花時間泡茶，隨時都能享受到清爽茶香，根據統計，台灣瓶裝茶市場規模突破300億元，可見瓶裝茶已成為國人飲食中不可或缺的重要角色！

重視健康的族群，首選無糖茶，吃甜點，要配無糖茶！吃滷味，也要配無糖茶！茶裏王繼「日式無糖綠茶」後，再度挑戰日本經典茶藝，將日本高級茶「綠茶玉露」收入瓶中，讓愛喝茶的你不用飛到日本，也能品味100%日本茶葉所帶來的玉露茶香，如同喝到職人手泡般的口感！

茶裏王將精選日本高級茶「玉露」收入瓶中，讓愛喝茶的你不用飛到日本，也能品味「回甘就像現泡」的玉露茶香。 攝影／盧畊廷

茶裏王將精選日本高級茶「玉露」收入瓶中，讓愛喝茶的你不用飛到日本，也能品味「回甘就像現泡」的玉露茶香。 攝影／盧畊廷

隨著季節不同，國人對於茶飲的選擇也不一樣！櫻櫻春日，最適合來一瓶風雅清香的「綠茶玉露 入り 」！日本玉露因栽培和揉茶製法不同，產量非常稀少，被視為高級日本茶的象徵，喝起來溫潤柔和、甘醇飄香餘韻悠長，因此馳名國際。

玉露和煎茶等其他日本茶最大的不同之處，就是茶葉在採收前20天，會先將稻草、枝芽覆蓋，避免日光照射，以保持茶葉的柔嫩，經20日覆蓋遮光後採收的茶葉，味道特別鮮甜、不苦澀，因此被取名為「玉露」，意味著它是「比玉還珍貴的甘露」。

日本玉露因栽培和揉茶製法不同，產量非常稀少，被視為高級日本茶的象徵，喝起來溫潤柔和、甘醇飄香餘韻悠長。 攝影／盧畊廷

而日本人喝茶的時候，大多會配上一塊精緻的日式小點心，不僅有墊胃的效果，也能透過完美的甜點搭配提升品茗的體驗，讓喝茶的過程變得更加療癒放鬆。像風味較纖細清爽的綠茶玉露，適合搭配同樣是抹茶基底口味的和菓子，讓兩種不同綠茶的香氣在喉頭交織成美味的口感。

風味清爽的綠茶玉露，適合搭配同樣是抹茶基底口味的和菓子，讓兩種不同綠茶的香氣在喉頭交織成美味的口感。 攝影／盧畊廷

茶裏王「綠茶玉露 入り 」選用100%日本茶葉，特別採用經20日覆蓋栽培的靜岡玉露，搭配「冷震波技術」，保留純茶的自然甘甜，創造出回甘不苦澀的玉露風味，展現日本職人製茶精神，真實呈現玉露茶葉的優雅香醇的茶韻！整體清新又高雅，被網友大讚：「很像我在日本喝到的味道」、「玉露茶香清爽，大推」、「個人滿喜歡的，是心目中瓶裝無糖茶的極品」、「日式茶的風味很順口，比一般無糖茶更有記憶點！」

茶裏王「綠茶玉露」展現日本職人製茶精神，真實呈現玉露茶葉的優雅香醇的茶韻。 攝影／盧畊廷