感冒症狀緩解 藥到底該不該吃完？醫師曝解答：2情況不能停

感冒看醫生後都會把藥全吃完嗎？耳鼻喉科醫師陳亮宇表示，只要症狀有改善，感冒藥其實不用吃完，但若醫生開立抗生素，或過敏伴隨感冒，就一定要把感冒藥吃完，否則容易讓細菌產生抗藥性。

陳亮宇在臉書表示，感冒是病毒從嘴巴、鼻子或眼睛跑進上呼吸道造成的感染發炎，醫生會根據患者情況，開立消炎、化痰、止咳藥，但這些感冒藥並沒有殺菌功能，都是仰賴人體的自體免疫殺菌，感冒才會痊癒。

陳亮宇說明，大家常會好奇感冒藥是否要吃完？答案是不用，除非遇到2項情況，第一是醫生覺得不是普通感冒，可能還有鼻竇炎，或其他部位有細菌感染，就會開立抗生素來殺菌，若沒有走完一個療程，容易產生抗藥性；第二是「過敏伴隨感冒症狀」，若感冒症狀消退後，還是有咳嗽等過敏症狀，就建議把過敏療程走完。

陳亮宇進一步表示，很多人也好奇感冒時該不該補充維生素C？答案是要！因為維生素C可以抗氧化、維持身體機能，能降低感冒嚴重程度。他也建議，平常可以多曬太陽，補充維生素D，除了能促進鈣吸收，也能降低感冒發生機率。