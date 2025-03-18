出院返家服務無縫接軌 竹市推出院準備銜接長照服務

家人即將出院，返家後生活照顧該怎麼辦？為確保住院民眾出院返家後順利銜接長照服務，並獲適切照顧及減輕家庭照顧者負擔，新竹市府推出五間醫院提供出院準備服務，讓民眾在醫院住院期間即可進行長照服務申請及評估，縮短長照服務等待時間、減少照顧者辛勞。

市府說，這五間醫院分別是新竹國泰綜合醫院、新竹台大分院新竹醫院、國軍桃園總醫院新竹分院、新竹馬偕紀念醫院及南門綜合醫院。市府整合醫院，建置完整出院準備服務，銜接民眾出院後對照顧措施，讓其返家後順利獲得適切照顧。

市府表示，民眾只要在出院前向醫院提出長照服務需求，由醫院完成長照服務評估，並協助連結長期照顧管理中心，即可無縫接軌提供失能民眾及其家庭照顧者銜接長照服務，減少照護空窗期，讓家庭都能安心。

新竹市長期照顧管理中心提醒，符合「65歲以上失能老人」、「失能身心障礙者」、「55-64歲失能原住民」及「50歲以上失能失智症者」的民眾，於出院前3天即可向配合的醫院提出長照服務申請，由院方進行長照服務評估，並依個案需求提供「照顧及專業服務」、「喘息服務」、「交通接送服務」、「輔具及居家無障礙環境改善」等各項長照服務，後續再由長期照顧管理中心的照顧管理專員、社區整合型服務中心A單位個管人員與家屬共同討論返家後的長照服務計畫，藉以縮短出院後等待長照服務媒合時間，讓民眾返家後獲得最適切的照顧。

衛生局表示，70歲的林阿嬤因腦中風住院，導致生活自理能力改變，家人們擔憂出院返家後的生活照顧，也不知道應該如何協助，所幸住院期間透過醫院出院準備服務，協助完成長照服務評估，出院返家後即順利銜接居家服務、復能照護服務及輔具購買使用，每週定期有居家服務員到家中協助沐浴、備餐及陪伴服務，亦有復能照護的專業治療師到家中協助指導阿嬤移位、行走訓練，並指導家人們如何正確協助阿嬤使用適當輔具，建立家屬信心。家屬表示，以前很擔心照顧問題，還好有長照服務，解決照顧的困擾。

長期照顧管理中心呼籲，若符合長照申請資格民眾，出院返家前有長照服務需求者，可直接向醫院出院準備服務團隊提出長照服務申請及評估，若出院返家後仍有需求者，可撥打長照專線1966由專人協助服務，亦可至新竹市長期照顧管理中心網站查詢(https://ltc.hccg.gov.tw/newhcchb/index)。