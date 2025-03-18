快訊

台股上漲153點收22,271點 台積電上漲6元收971元

美國阿公家成「垃圾山」 清出逾1噸垃圾AIT也來關心

社群禁令／澳洲禁16歲以下玩社群 台灣有條件跟進嗎？

2024年9颱風遭除名 包括強颱康芮、「登陸前警報時間最久」的山陀兒

中央社／ 台北18日電
去年，山陀兒颱風對高雄造成重大影響。圖為高市三民區鼎中路一處停放20幾輛車的私人停車場，遭狂風吹落的鐵皮屋頂壓住，多輛轎車受損。聯合報資料照片
去年，山陀兒颱風對高雄造成重大影響。圖為高市三民區鼎中路一處停放20幾輛車的私人停車場，遭狂風吹落的鐵皮屋頂壓住，多輛轎車受損。聯合報資料照片

世界氣象組織討論決定，去年共有9個颱風被除名。其中，山陀兒對高雄造成重大影響，也是史上「登陸前警報時間最久」的颱風；史上首個10月下旬登陸台灣的強颱康芮也遭除名。

世界氣象組織第57屆颱風委員會會議已於日前討論結束，去年共有9個被除名的颱風。

根據資料，9個颱風分別為艾維尼（Ewiniar）、摩羯（Yagi）、燕子（Jebi）、山陀兒（Krathon）、潭美（Trami）、康芮（Kong-rey）、桔梗（Toraji）、萬宜（Man-yi）、天兔（Usagi）。

交通部中央氣象署氣象預報中心主任陳怡良告訴中央社記者，山陀兒是1977年後，第1個直接登陸高雄的颱風，同時也是史上第1個10月登陸高雄的颱風；由於移動過於緩慢，山陀兒同時也是史上「登陸前警報時間最久」的颱風，警報發布後經過4天4小時才登陸。

陳怡良說，去年台灣計有凱米、山陀兒、康芮等颱風登陸，是2008年以來，首次1年內有3個颱風登陸，而康芮也是史上首個10月下旬登陸台灣的強颱。

此外，陳怡良指出，去年也是有紀錄以來首次11月4颱共舞，分別為銀杏、桔梗、萬宜及天兔；桔梗、萬宜、天兔皆列此次除名名單。

陳怡良補充，這次除名颱風絕大多數是菲律賓提出，主因是對當地造成嚴重災情；菲律賓與台灣不同，由於緯度較低，1年12個月都可能受颱風威脅。

根據氣象組織資料，山陀兒僅使用1次就遭到除名；摩羯是第1個同時被3個國家（菲律賓、中國、越南）提出除名的颱風名稱，前次紀錄為2023年颱風杜蘇芮（第1個同時被2個國家提出除名）。

另外，潭美當時已造成菲律賓災情嚴重，接著康芮引進西南風，加劇潭美的水災，因此一起被提除名。

氣象署說明，颱風除了編號之外，命名方式是有140個名稱分5組輪流，每年世界氣象組織颱風委員會中都會討論及檢討，若曾造成重大災害或有爭議的颱風名稱將會被除名。

山陀兒颱風 康芮颱風 颱風

延伸閱讀

繁星放榜！高雄旗美高中錄取率逾8成創新高

到菲律賓種電報告出爐 郭智輝：是可以做的

達麗奪高雄公辦都更案

國揚與藏美集團合作 投資110億元在高雄亞灣區蓋社宅

相關新聞

天冷諾羅病毒活躍 醫曝上公廁「這舉動」將增感染機會

讓人腹瀉不止的諾羅病毒，隨著天氣變冷、氣溫降低又開始活躍。一名30多歲男子，嘔吐、腹瀉不止就醫，經診斷為感染諾羅病毒，還...

今晚更強冷空氣南下「恐達寒流」 轉乾冷低溫下探9度以下

中央氣象署簡任技正伍婉華上午指出，今天受大陸冷氣團影響，各地天氣冷，今晚更強冷空氣南下，強度可達強烈大陸冷氣團甚至是寒流...

影／寒流來襲…太平山下起3月雪 銀白世界遊客直呼「好美」

強烈冷氣團來襲，太平山國家森林遊樂區氣溫劇降，今天清晨5時溫度來到零度，在強風細雨中，包括太平山莊及翠峰湖區都狂下冰霰，...

長期噪音30%可能致焦慮症或抑鬱症 醫師：預防重於治療

噪音無孔不入，影響心理健康常被低估，一名25歲黃姓上班族長期飽受鄰居寵物貓夜間啼叫，及水管水流聲、車輛等噪音之苦，醫師警...

台灣首座近現代美術館 台南國家美術館籌備處將掛牌

在藝術界及前輩藝術家家屬多年倡議與支持下，文化部今日宣布，「台南國家美術館籌備處」將在今年美術節，即3月25日正式掛牌成...

嘉明湖降3月雪 高山協作提醒路面結冰像「移動溜滑梯」

冷氣團報到，超過3千公尺高山紛紛下雪，今年繼元月份兩次降雪後，今早嘉明湖山區又再度下雪，嘉明湖山屋外呈現白茫茫一片，山友...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。