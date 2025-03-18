抗癌多年後竟「眼前一黑」險中風 醫示警放療後遺症要注意

桃園一名45歲曾姓男子18歲時曾罹患鼻咽癌，雖接受放射線治療後一度恢復健康，近期卻出現右眼短暫黑朦症狀，到院檢查發現他的右側頸動脈狹窄已達70%，所幸術後已康復。醫師提醒，放射線治療雖有效控制癌症，卻可能引發嚴重頸動脈狹窄，呼籲病友應定期超音波檢查，才能及早發現病變，避免腦中風風險。

據悉，曾先生是科技業從業人員，平時注重健康飲食、規律運動，且無慢性病史，雖18歲時確診鼻咽癌，不過接受完整的放射線治療後早已恢復健康，無復發跡象。然而近1個月內，他兩度出現右眼短暫黑朦的情況，眼科檢查也未發現異常，後續被轉診至神經內科進一步檢查。

透過頸動脈超音波檢查，才發現曾男右側頸動脈狹窄程度已達70%，而在一年前，他的狹窄程度尚不足50%，顯示病變進展迅速。在確認狹窄的嚴重程度、範圍及位置後，醫師立即安排頸動脈支架置放手術，所幸術後，曾男的黑朦症狀未再發生。

衛福部桃園醫院神經內科醫師江宏基表示，頸動脈狹窄可能導致腦部供血不足，症狀可能包括同側眼睛短暫黑朦、對側肢體無力、短暫性語言障礙，甚至可能引發腦中風。

桃園醫院耳鼻喉科主任鄭爵儀解釋，頭頸癌患者通常需接受化學治療與放射線治療，雖放射線治療能提升患者存活率，但長期來看可能導致頸動脈狹窄，研究顯示，放療後2年內，約有12%的患者會出現50%以上的頸動脈狹窄，且某些患者的病變可能會在短時間內迅速惡化。

桃園醫院癌症中心護理長郭昭岑提醒，曾接受放射線治療的病友若出現短暫性視力模糊，如黑朦、單側肢體無力、短暫性語言障礙、暈眩或短暫性昏厥等症狀，應立即就醫；對於接受放射線治療已超過18個月的病友，醫療團隊也會主動協助安排至神經內科，定期進行頸動脈超音波檢查，以便及早發現病變並進行適當治療。