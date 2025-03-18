醫院個別總額制下月全面上路 台北區22項保障項目出爐

衛福部健保署日前拋出全台執行醫院個別總額，要求醫院限制醫療服務量，引發醫院擔憂，部分醫院提出，擬調漲掛號費因應。健保署台北業務組找來醫學中心、區域醫院及地區醫院3層級代表研商，將生產、加護病房等急重症醫療共22項，列為「保障項目」，醫院執行這些業務導致申報點數成長時，可排除列計個別總額，保障給付。

22項保障項目包括生產、精神科住院、急性心肌梗塞、加護病房診療費、門診化療及放療、門急診檢傷分類一級、門診手術、心肺復甦術、心臟瓣膜手術、地區醫院慢性處方箋開立等，多數均為急重症治療項目。亞東醫院醫療事務室主任、陽明交大醫務管理研究所兼任教授洪芳明說，相關內容經多次討論後，已由健保署台北業務組定案公告，保障重症治療項目，屬新制合理配套。

因應醫院個別總額新制，各家醫院提出應變措施，有醫學中心提出醫療服務量若超過5%，將調漲掛號費。對此，洪芳明表示，去年台北區僅一家醫院醫療服務量成長超過5%，對於各醫院來說，從過去「大賽局」情況，醫院爾虞我詐，變成各自控管醫療服務量，從醫務管理角度出發，現在談調漲掛號費有些太早，應觀察1至2季再來檢討，才相對準確。

今年一月份各醫學中心醫療服務量，與去年同期相比，台北區醫學中心均下降，各醫院平均跌幅6至8%，其中台大5%、北榮7%、馬偕7%、三總10%、亞東8%、雙和5%、新光4%、北慈7%、萬芳8％、國泰4%。

洪芳明指出，台北區醫學中心服務量均下降，雖與春節假期有關，但一月占本季時間三分之一，各醫院平均跌幅6至8%，他已向自家院長報告，不必限制醫師醫療行為，「否則形成恐慌，反而讓原本的醫療服務量都達不到。」

在醫院個別總額保障項目中，加護病房天數引發討論，有醫師在臉書發文，擔心超過天數，診察費等被刪除。新光醫院副院長洪子仁說，設定保障天數有其道理，若病人有機會轉到一般病房，在加護病房太久反而耗用資源，不過，仍應回到審查醫師依照專業判斷，部分個案因病情需要，確實需在加護病房待較長時間，健保署對醫院個別總額有設計抽審制度，理論上應不會有無故刪除費用疑慮。