越南海鮮泡麵含環氧乙烷 食藥署邊境攔截銷毀

衛福部食藥署今公布最新邊境查驗，除了一批印尼脆皮花生檢出黃麴毒素遭超標、一批越南辣椒粉檢出蘇丹色素四號，還有一批越南海鮮泡麵檢出環氧乙烷、不合格產品全數已在邊境退運或銷毀。

許多移工會購買的「海鮮泡麵」遭檢出不合格，越南出口的「海鮮味麵（MI HAI SAN CAY）」檢出農藥殘留含量不符規定，配料包被驗出我國不准用的「環氧乙烷」，這項化學物質已被列為一級致癌物，進口產品不得檢出，已全遭退運銷毀。

越南海鮮泡麵（MI HAI SAN CAY）是業者「天藍實業有限公司」進口，品牌名為「VIFON」，該款產品檢出殘留農藥環氧乙烷0.5 mg/kg，總計756公斤全數退運或銷毀。

衛福部食藥署公布邊境查驗不合格品項共7項，包括印尼的「脆皮花生」、「日月蛤」、「香蕉片」，以及越南的「蘆筍」、「海鮮味麵」等。其中，越南的「辣椒粉」檢驗出蘇丹色素，不符規定產品通通要退運或銷毀。

食藥署統計，去年9月10日至今年3月10日止，越南辣椒粉報驗批數為6批，檢驗不合格批數為2批，不合格率為33.3%，檢驗不合格原因，包括農藥殘留及蘇丹色素不合格。林金富說，食藥署已從114年2月27日起至115年2月26日，對越南報驗辣椒粉在邊境採監視查驗，「也就是100%檢驗蘇丹色素，合格後才可以輸入。」

另外，本次公布邊境查驗不合格品項，還包括一批印尼輸入的脆皮花生，被檢出含黃麴毒素超標，必須在邊境銷毀或退運。輸入業者為「明進貿易有限公司」，檢出黃麴毒素B1 5 µg/kg及總黃麴毒素6 µg/kg，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，法規限量值黃麴毒素B1限量為2 µg/kg、總黃麴毒素限量為4 µg/kg。