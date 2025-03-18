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嘉市增1例麻疹境外移入確診 衛生局匡列57人

中央社／ 嘉義市18日電

嘉義衛生局今天說，一名女子上月曾到越南旅遊，3月12日發燒身體不適，陸續到診所、陽明醫院就醫，經通報採檢，送驗確認為麻疹病例，已匡列個案接觸者57人。

嘉義市衛生局今天發布新聞稿指出，這名女子2月19至23日曾參加旅行團到越南旅遊，3月12日發燒身體不適，3月10至3月12日可傳染期活動足跡包含張百欽家庭醫學科診所、邱晉陽診所、陽明醫院急診。

嘉義市衛生局說，經採檢送驗，16日經疾病管制署研判為麻疹確診病例，衛生局初步匡列個案接觸者約57人，目前皆無不適症狀，籲請民眾如有與麻疹確診者足跡重疊者，自主健康管理至3月31日。

衛生局說明，麻疹病例於出疹前4天至後4天具高傳染力與傳播力，一般會經由空氣、飛沫及接觸確診者的分泌物而感染，潛伏期7至18天，常見症狀有發燒、咳嗽、流鼻水、鼻炎、結膜炎（畏光、流淚與紅眼）等。

衛生局提醒，民眾若與麻疹確診病例暴露於同一空間或密切接觸者，應自主健康管理18天，如無相關症狀可正常生活，但建議戴口罩，暫時不要出入公共場所，如出現疑似症狀，儘速與衛生局或轄區衛生所聯繫，由衛生單位安排就醫，以降低病毒傳播風險。

依據疾管署國際重要疫情資訊顯示，國際麻疹疫情嚴峻，WHO評估越南麻疹疫情風險非常高，嘉義市衛生局請醫師提高警覺，若發現麻疹疑似個案應立即通報，以利及時採取防治措施，避免疫情擴大。

嘉義 疫情 衛生局 麻疹

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