嘉市增1例麻疹境外移入確診 衛生局匡列57人
嘉義市衛生局今天說，一名女子上月曾到越南旅遊，3月12日發燒身體不適，陸續到診所、陽明醫院就醫，經通報採檢，送驗確認為麻疹病例，已匡列個案接觸者57人。
嘉義市衛生局今天發布新聞稿指出，這名女子2月19至23日曾參加旅行團到越南旅遊，3月12日發燒身體不適，3月10至3月12日可傳染期活動足跡包含張百欽家庭醫學科診所、邱晉陽診所、陽明醫院急診。
嘉義市衛生局說，經採檢送驗，16日經疾病管制署研判為麻疹確診病例，衛生局初步匡列個案接觸者約57人，目前皆無不適症狀，籲請民眾如有與麻疹確診者足跡重疊者，自主健康管理至3月31日。
衛生局說明，麻疹病例於出疹前4天至後4天具高傳染力與傳播力，一般會經由空氣、飛沫及接觸確診者的分泌物而感染，潛伏期7至18天，常見症狀有發燒、咳嗽、流鼻水、鼻炎、結膜炎（畏光、流淚與紅眼）等。
衛生局提醒，民眾若與麻疹確診病例暴露於同一空間或密切接觸者，應自主健康管理18天，如無相關症狀可正常生活，但建議戴口罩，暫時不要出入公共場所，如出現疑似症狀，儘速與衛生局或轄區衛生所聯繫，由衛生單位安排就醫，以降低病毒傳播風險。
依據疾管署國際重要疫情資訊顯示，國際麻疹疫情嚴峻，WHO評估越南麻疹疫情風險非常高，嘉義市衛生局請醫師提高警覺，若發現麻疹疑似個案應立即通報，以利及時採取防治措施，避免疫情擴大。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言