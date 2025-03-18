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焚化爐不應享有促參獎勵提案受阻 環團批理由荒謬

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
看守台灣協會等團體今天號召18個民間團體在公共政策網路參與平台發起「焚化爐不應享有促參獎勵」的提案，卻爆出申請提案過程遇到技術性障礙而遭駁回。記者曾原信／攝影
看守台灣協會等團體今天號召18個民間團體在公共政策網路參與平台發起「焚化爐不應享有促參獎勵」的提案，卻爆出申請提案過程遇到技術性障礙而遭駁回。記者曾原信／攝影

看守台灣協會等團體今天號召18個民間團體在公共政策網路參與平台發起「焚化爐不應享有促參獎勵」的提案，目標要號召5000人附議連署，但卻爆出申請提案過程遇到技術性障礙遭駁回，環保團體呼籲，國發會對平台作出不進入附議的決定應該更加慎重，避免損及公民參政權益。

環保團體今天指出，這個提案面臨的官商障礙不低，連在公共政策參與平台上申請提案的過程也充滿波折，後續的連署更面臨了技術障礙。第一次提案時，將共同提案團體名稱列舉於提案內容中，結果卻收到檢核不通過的通知，原因是「因提案內容與超連結涉及特定品牌（即團體名稱），依「公共政策網路參與實施要點」第5點規範，本案本次不進入附議，建議修正、移除或遮蔽後重新提案。

環保團體質疑，「公共政策網路參與實施要點」第5點的相關文字是「提議內容訴求不明確或僅涉及個人權益，或屬網路虛擬之人、事、物或屬商業自主管理行為、品牌或具廣告行為」之提案，參與平台管理機關得不進入附議並隱藏其提議申請。」

環境權保障基金會研究員湯琳翔認為，原提案內文提及環保團體僅為將提案團體列名而已，與訴求和內文並無任何涉及個人或團體的私人權益，或商業廣告宣傳行為，不解平台為何以如此荒謬的理由駁回原提案，且平台上明明有更明顯疑似為特定品牌作宣傳的附議仍可持續進行，呼籲國發會對平台作出不進入附議的決定應該更加慎重，避免損及公民參政權益。

看守台灣協會謝和霖指出，這個平台的註冊過程，對於許多中老年人而言相當繁瑣，加上近幾年網路詐騙猖獗，許多人擔心個資外洩而駐足不前；若使用Chrome以外的瀏覽器，常常會遇到Email與手機雙驗證過程卡關。這些技術障礙的存在，凸顯官方不重視公民參政，然而投票支持政策提案比投票給不知其心的政治人物更有意義，呼籲民眾連署遇到問題可尋求該平台客服或年輕人協助，不要放棄集結眾人力量、扭轉不當體制的機會。

公共政策 焚化爐 環團 網路

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