台南國家美術館要做「台南的MoMA」 陳澄波家屬將捐畫作

文化部今天宣布，台南國家美術館籌備處將於下周二掛牌成立，籌備處主任由文化部藝術發展司副司長黃宏文兼任。台南國家美術館定位為台灣第一座國家級近現代美術館，收藏與展覽以1895年至1960年的台灣近現代美術史為主軸，組織型態往國家行政法人方向邁進，期許兩年內通過組織法正式營運。黃宏文表示，台南國家美術館的英文名稱是「National Museum of Modern Art Tainan」，希望向紐約大都會博物館看齊，做「台南的MoMA」，台灣前輩畫家陳澄波的作品將是首批捐贈畫作。

黃宏文指出，台南國家美術館未來常設展將以近現代台灣美術1895至1960年代作品為主要標的，但典藏及其他策展不特別強調限定此一年代。

陳澄波長孫陳立栢日前曾表示，日、韓、大陸都有國家級近現代美術館，菲律賓、馬來西亞和越南則正在蓋，「台灣是個有台積電的國家卻沒有這樣的美術館」。亞洲許多博物館都來跟陳家談收藏陳澄波作品。但陳家所有子孫經過長期溝通已做出決定，台灣現在正處於國力最強、最有錢的時候，如果國家願意成立一個「國立近現代美術館」，陳家就會把手上所有陳澄波畫作捐贈給這座美術館。

如今台南國家美術館定位為「國立近現代美術館」，陳立栢也信守承諾捐出家族擁有的陳澄波畫作。黃宏文表示，陳澄波家屬會在台南國家美術館籌備處掛牌當天，和館方簽署捐贈意向書，將手上所有陳澄波畫作捐贈給台南國家美術館。不只陳澄波，還有多位前輩畫家的家屬也將捐贈手中畫作，順天美術館捐贈予文化部的畫作也將移至台南國家美術館。籌備處掛牌後的首個展覽「福爾摩沙時代—台灣近現代美術的知識啟蒙」，將展出陳澄波等前輩畫家的代表作逾百件。

台南國家美術館成立後，台灣將有兩家國家級美術館。文化部長李遠表示，台南國家美術館以台灣近現代美術史為主軸，與國立台灣美術館以現、當代美術史的綜合型美術館做出區隔。文化部次長王時思表示，兩館未來可能會在畫作收藏上做整合，但台南國家美術館現階段最重要的工作是將更多畫作收藏進來，許多台灣前輩畫家的畫作仍亟需國家級美術館收藏。

至於台南市立美術館，文化部表示，台南市立美術館並非升格，未來新設的台南國家美術館將與現行台南市美術館二館並行，為各自獨立營運的館舍，人士、預算、財務及藏品皆各自掌理，但在典藏修復、策展與推廣部分保持密切合作。