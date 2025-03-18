台灣首座近現代美術館 台南國家美術館籌備處將掛牌

在藝術界及前輩藝術家家屬多年倡議與支持下，文化部今日宣布，「台南國家美術館籌備處」將在今年美術節，即3月25日正式掛牌成立，並由文化部藝術發展司副司長黃宏文兼任籌備處主任，啟動「台灣近現代美術館元年」，展開台灣第1座專責近現代美術發展，也是台灣第2座國家級美術館籌備工作。

前輩畫家陳澄波長孫陳立栢曾表示，日、韓、大陸都有國家級近現代美術館，菲律賓、馬來西亞和越南則正在蓋，「台灣是個有台積電的國家卻沒有這樣的美術館」。亞洲許多博物館都來跟陳家談收藏陳澄波作品。但陳家所有子孫經過長期溝通已做出決定，台灣現在正處於國力最強、最有錢的時候，如果國家願意成立一個「國立近現代美術館」，陳家就會把手上所有陳澄波畫作捐贈給這座美術館。

文化部長李遠表示，國家於2018年啟動「重建台灣藝術史」工作，開始對於台灣藝術文化、歷史的自我理解、詮釋工程，累積多年成果，不管是藝術界或前輩藝術家後代，都一直殷切期盼及倡議台灣應有一座以台灣近現代為主題的國家級美術館，以更聚焦研究、持續蒐藏及展示前輩藝術家作品，並完整有系統地呈現台灣藝術史發展脈絡。

李遠指出，前輩藝術家後代更以具體行動簽署意向書，無償捐贈手中保存的珍貴作品，表達對於成立專責近現代美術的國家級美術館最有力的響應與支持。

文化部表示，對於藝術界的期許，文化部一直視為最重要的任務，除了仔細盤整相關資源，也歷經包含跨部會、地方政府、藝術界、前輩藝術家家屬等縝密的諮詢及協調，並考慮新建館舍的曠日廢時，為早日完成藝術界期待，以及在最短時間以國家級資源典藏保存藝術家前輩作品，最終由台南市政府主動提出將台南市美術館2館無償撥用給文化部，作為台南國家美術館之用，文化部也即刻展開「台灣近現代美術館元年」各項籌備工作。

文化部指出，經諮詢前輩藝術家後代、策展人及學者，台南國家美術館未來常設展將以近現代台灣美術1895-1960年代作品為主要標的。籌備處以展覽組、研究典藏組、教育推廣組、綜規行政室3組1室組織進行籌備工作，期盼於2年內完成包含近現代領域的定義及研究、場館發展規劃、典藏制度訂定等工作，並積極研議成立行政法人法制作業。

文化部進一步指出，目前台灣僅有國立台灣美術館一座國家級美術館，以綜合性美術館為定位的國美館，自1988年開館至今，累積30餘年的豐富典藏。礙於現有館舍空間有限，台南國家美術館成立以後，將可適度減輕國美館典藏、展覽壓力。

至於台南國家美術館與台南市美術館未來發展，文化部表示，文化部已與台南市政府、台南市美術館達成三方協議，台南國家美術館籌備處與台南市美術館仍將持續攜手合作、共享資源，今年除委託台南市美術館策展，同時完成雙方點交工作，明年起由籌備處正式接手營運工作。而台南市美術館也將繼續以地方行政法人組織型態營運台南市美術館1館，並在行政院多次召開跨部會協調會議後，確認未來營運將擴展至對面農水署嘉南管理處現有空間，保有台南專屬的城市美術館主體性。

文化部強調，未來新設台南國家美術館仍將持續與台南市美術館及國內美術館相關館舍，中央、地方充分合作、資源共享，共同為提升台灣美術新動能努力，創造多贏。