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台語親子音樂劇「春天佇佗位」朱約信演阿公一角

中央社／ 高雄18日電

2025高雄春天藝術節台語親子音樂劇「春天佇佗位」將於4月5、6日在大東文化藝術中心登場，由歌手朱約信（豬頭皮）在劇中飾演阿公一角，劇情結合兒童歌謠與台語文化。

高雄市文化局新聞稿表示，「春天佇佗位」將於兒童連在在大東藝文中心演藝廳登台演出，為觀眾帶來一場溫馨的音樂之旅，朱約信獨特的音樂風格，為角色增添層次感，票券持續熱賣中，民眾可至OPENTIX售票網購票。

文化局長王文翠表示，此劇以獨特方式推廣台語文，無論是音樂、劇情還是角色，都展現了對台灣在地文化的珍視與傳承，期許能夠透過這部作品，讓更多孩子認識並喜愛台語文化，使琅琅上口的台語童謠傳唱於更多家庭。

「春天佇佗位」原為詞曲創作者黃靜雅的台語童謠專輯，她長年關注台灣的親子陪伴與兒童教育；這次攜手「森林劇落」劇團製作「春天佇佗位」親子音樂劇，將10首經典台語童謠重新編唱，並結合繪本，講述一個關於城市與鄉村、長輩與孩子們從陌生到親近的感人故事。

文化局表示，故事圍繞著小學生阿雅與弟弟阿馳的春假冒險，在疫情蔓延的背景下，阿公提議姐弟倆去山上度假，但初來乍到，他們卻面臨了許多不適應的挑戰。

劇中不僅描繪了姐弟與阿公的互動，更展現2人在山中遇到的各種奇妙人物和事件，讓人忍俊不禁，並引發對家庭及自然的深刻思考。

文化局表示，劇中不僅有台語童謠，演員也以生動活潑的方式講述幽默台語俚語，在歡樂與感動交織中，孩子們不僅能夠熟悉台語文，還能藉由舞台上穿插的懷舊老派搖滾、柑仔店回憶以及跳舞的小蟲蟲，感受生活的多樣面貌，連結起孩子、父母及阿公阿嬤的共同記憶。

台語 文化局 音樂劇

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