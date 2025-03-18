越南進口辣椒粉又見蘇丹紅 邊境查驗7500公斤全銷毀

衛福部食藥署今天公布邊境查驗不合格品項共7項，其中台南市晉益貿易有限公司輸入越南辣椒粉，在邊境驗出蘇丹色素4號，屬不得使用物質，被依「食品安全衛生管理法」銷毀，該批產品共7500公斤，必須在邊境銷毀，不得退運。

蘇丹紅具毒性且是可能致癌物質。食藥署副署長林金富表示，近半年內從越南輸入的辣椒粉，僅此一批驗到蘇丹色素。

衛福部食藥署公布邊境查驗結果，不合格品項包括印尼的「脆皮花生」、「日月蛤」、「香蕉片」，以及越南的「蘆筍」、「海鮮味麵」等。其中，越南的「辣椒粉」檢驗出蘇丹色素，這一批不符規定的產品通通要退運或銷毀。

這一批由「晉益貿易有限公司」進口的越南辣椒粉，產品共7500公斤，被檢驗出含有蘇丹色素四號，依法不得添加，必須在邊境銷毀，不得退運。

食藥署統計，去年9月10日至今年3月10日止，越南辣椒粉報驗批數為6批，檢驗不合格批數為2批，不合格率為33.3%，檢驗不合格原因，包括農藥殘留及蘇丹色素不合格。林金富說，食藥署已從114年2月27日起至115年2月26日，對越南報驗辣椒粉在邊境採監視查驗，「也就是100%檢驗蘇丹色素，合格後才可以輸入。」

林金富強調，目前亦針對中國、印度進口的辣椒粉、辣椒乾以及胡椒、花椒等香辛料，亦將持續進行邊境管制採監視查驗措施。

另外，本次公布邊境查驗不合格品項，還包括一批印尼輸入的脆皮花生，被檢出含黃麴毒素超標，必須在邊境銷毀或退運。輸入業者為「明進貿易有限公司」，檢出黃麴毒素B1 5 µg/kg及總黃麴毒素6 µg/kg，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，法規限量值黃麴毒素B1限量為2 µg/kg、總黃麴毒素限量為4 µg/kg。

林金富表示，去年9月10日至今年3月10日止，受理印尼報驗的調製花生，報驗批數為122批，檢驗不合格批數為5批，不合格率為4.1%，不合格原因為黃麴毒素B1、總黃麴毒素、赭麴毒素A超標。食藥署即日起至4月17日止，在邊境加強抽批查驗印尼的調製花生，抽驗比例為20%至50%。

另外，許多移工會購買的「海鮮泡麵」也有不合格狀況，越南出口的「海鮮味麵(MI HAI SAN CAY)」檢出農藥殘留含量不符規定。配料包被驗出我國不准用的「環氧乙烷」，這項化學物質已被列為一級致癌物，進口產品不得檢出，已全遭退運銷毀。