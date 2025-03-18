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要求焚化爐停止適用促參法 環團：應回到循環再利用

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環保團體表示，多年來環境部容許各級政府機關得適用促參法鼓勵焚化爐設置營運，讓寡佔暴利的焚化爐業者得享5年免稅及其他賦稅減免與補貼，面對這樣的不公不義必須儘速懸崖勒馬，停止焚化爐可用促參法的各項獎勵補助與免稅。記者曾原信／攝影
環保團體表示，多年來環境部容許各級政府機關得適用促參法鼓勵焚化爐設置營運，讓寡佔暴利的焚化爐業者得享5年免稅及其他賦稅減免與補貼，面對這樣的不公不義必須儘速懸崖勒馬，停止焚化爐可用促參法的各項獎勵補助與免稅。記者曾原信／攝影

環保團體今天表示，多年來環境部容許各級政府機關得適用「促進民間參與公共建設法」鼓勵焚化爐設置營運，讓寡占暴利的焚化爐業者得享5年高達上億元的免稅，業者受惠金額遠高於政府每年用於推動源頭減量的經費，要求立即停止焚化爐適用「促參法」的各項獎勵補助與免稅，將納稅錢用於鼓勵垃圾源頭減量及循環利用。

環保團體今天於行政院大門口召開記者會，看守台灣協會秘書長謝和霖表示，焚化與掩埋成本理應由垃圾產生者依其垃圾產生量來分攤，國家不應減稅或補貼，何況焚化爐與掩埋場都不符合財政部訂定的「促進民間參與公共建設法之重大公共建設範圍訂定及認定原則」，已履向環境部與財政部提議修正，卻不是已讀不回就是互相推諉，大概背後潛藏龐大商業利益。

監督施政聯盟執行長暨爭好氣聯盟發起人許心欣表示，焚化爐（與掩埋場）對環境生態帶來的汙染及其他影響，按環境法理應該加徵費或稅，讓外部成本內部化，同時可抑制廢棄物焚化量，進而減輕焚化毒渣亂竄問題，但環境部不敢接球訂法條課費稅，卻默默容許焚化與掩埋設施得享促參減稅與補貼優惠，這不只是倒行逆施，還是政策圖利。

彰化縣環境保護聯盟研究員林政翰表示，彰化的事業廢棄物處理量已高於生產量，明明彰化已有9座焚化爐，密度逼全台之冠，為什麼最落後、最不符合環境部高喊的資源循環零廢棄的末端處理設施，還要一直蓋在彰化？因為政府用促法，拿人民的納稅錢，去補貼這些設施，讓業者賺飽飽，汙染卻是所有人一起承受。

自然保育與環境資訊基金會專案經理曾子郡指出，近年來全台掩埋空間已所剩無幾，焚化爐則面臨越來越多事業廢棄物的搶進，因此焚化與掩埋的處理費用皆持續上漲，早已是肥到流油，若還適用促參法獎勵，等同讓有意投入源頭減量、採用循環包裝容器、綠色採購模式的業者面臨不公平競爭，更與2050淨零戰略中的「資源循環零廢棄」背道而馳。

荒野保護協會專員黃嘉瑩表示，促參法對焚化爐的獎勵力度相當大，例如營運前5年免徵營利事業所得稅，單此項優惠即可能造成國庫上億元的稅收損失。根據環境部數據，台灣2023年焚化約597萬公噸廢棄物，其中超過2成可回收再利用。但回收業者則常因市場價格無法獲利，最終仍將可回收材料送入焚化或掩埋場，而焚化爐業者已因垃圾處理費高漲而獲取暴利，政府實無必要再用稅金補貼。

綠色和平減塑專案主任張凱婷指出，綠色和平去年4月分析環境部預算，發現政府投入協助地方政府打包垃圾、興建及維護焚化爐等末端處理預算，每年高達17.7億元，然而如重複使用這類的治本的源頭減量措施，預算僅有0.8億元，本末倒置的預算分配相差22倍，急需檢討。

焚化爐 環團 環境部

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