金漫獎開跑！新增50萬金漫大獎 歡迎實體、數位漫畫報名
文化部主辦第16屆金漫獎即日起至4月16日（三）受理報名，分為「漫畫新人獎」、「跨域應用獎」、「漫畫編輯獎」、「年度漫畫獎」等獎項，總獎金達新台幣275萬元，為廣納各類型創作，除實體漫畫外，也歡迎於數位平台發表的漫畫作品踴躍報名。
文化部表示，過往「年度漫畫獎」得獎者共6名（每名獎金30萬元），並從中選出「金漫大獎」1名（加頒獎金20萬元），為進一步聚焦金漫大獎得主，本屆起調整為「年度漫畫獎」得獎者共5名，另選出1名「金漫大獎」（獎金50萬元）。
此外，過往「特別貢獻獎」須由本人報名，或由推薦人取得被推薦者同意書後報名，為便於各界踴躍推薦，本屆調整為推薦人無須取得同意書即可推薦，歡迎多加推薦對漫畫產業有特殊成就或貢獻的國民。
第16屆金漫獎採網路報名，報名須知請參閱文化部獎補助資訊網（https://grants.moc.gov.tw/），相關問題亦可電洽文化部人文及出版司，電話為（02）8512-6489，陳小姐。
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