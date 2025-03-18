提前掃墓！高速公路清明連假前2周末單一費率再7折 北高省130元

114年清明節連假自4月3日至4月6日，總計4天，為鼓勵民眾提前掃墓以分散連假國道壅塞車流，高速公路於清明節連假前2個周休（3月22日、23日、29日、30日），採單一費率再7折收費，以北高通行費為例，原先圓山至高雄，一般日費率收費343元，採單一費率再打7折後，北高僅需213元，節省了130元。

今年清明連假自4月3日（周四）至4月6日（周日）共4天，交通部高公局在明節連假前2個周休實施通行費率優惠措施，在3月22日、23日、29日及30日，共4日採單一費率再7折收費，避免車流過度集中於清明節連假。

高公局表示，依過去經驗，連假前2個周休實施國道通行費優惠後，交通量較一般周休約增加1成，有達到分散清明節掃墓車流的效果。

經試算小型車單一費率再打7折的通行費率為每公里0.63元，以台北至高雄為例，圓山至高雄為343.6公里，通行費僅213元，較一般費率的343元節省130元；圓山至大雅為94元，較一般費率的156節省62元；圓山至新竹44元，較一般費率的61節省17元。

至於短途（每日行駛里程在42公里以下）的通行費用則有所增加，以（台北）圓山至桃園為例，通行費為16元，較一般費率的7元反倒貴了9元，因此建議短途用路人改行駛地方道路，以免須於交流道前等候又繳納更多通行費。

高公局指出，除清明節前2個周休採單一費率再7折收費，連假期間（4月3日至6日）則實施單一費率及凌晨0至5時暫停收費等措施，詳細疏導措施已公布於高公局網站（https://www.freeway.gov.tw/Publish.aspx?cnid=193&p=39501）、高速公路1968App及相關媒體等，民眾可多加注意。