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今晚更強冷空氣南下「恐達寒流」 轉乾冷低溫下探9度以下

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今晚更強冷空氣南下，強度可達強烈大陸冷氣團甚至是寒流，影響到周四清晨，但轉乾冷，低溫下探9度以下。本報系資料照片
今晚更強冷空氣南下，強度可達強烈大陸冷氣團甚至是寒流，影響到周四清晨，但轉乾冷，低溫下探9度以下。本報系資料照片

中央氣象署簡任技正伍婉華上午指出，今天受大陸冷氣團影響，各地天氣冷，今晚更強冷空氣南下，強度可達強烈大陸冷氣團甚至是寒流，影響到周四清晨，低溫下探9度以下。周四白天減弱，各地氣溫逐漸回升。這波空氣比較乾，明天之後降雨區域愈少，天氣也會逐漸穩定下來，周末白天西半部高溫可達28-29度。

伍婉華表示，這幾天北方高壓帶來一波波冷空氣，今晚更強冷空氣南下，周四隨北方高壓東移減弱，到周末白天回暖比較明顯。

降雨方面，伍婉華說，和昨天差不多，華南雲系東移影響，今天各地雲量多，今晚到明天更向東移動，影響漸漸減少。今天北部地區會逐漸轉成多雲天氣，東北部的雨下半天慢慢的停，但各地山區、花東及中南部在白天甚至到晚上都還有短暫降雨機率。

伍婉華表示，今天晚上更強冷空氣帶來乾冷空氣，晚上到明天降雨區域少，除了東半部及中南部山區及恆春半島有零星短暫雨機率，其他地區為多雲可看到陽光機會。周四白天冷空氣減弱，各地看到陽光機率更高。周日到下周一天氣更為穩定，大部分地區都是晴到多雲天氣。

溫度方面，伍婉華表示，在冷空氣影響下，今晨各地普遍低溫，包括苗栗以北及金門、馬祖都出現10度以下低溫。白天各地仍冷，跟昨天類似。明天之後另一波強烈大陸冷氣團或寒流影響，天氣還是冷，且因為比較乾，再加上輻射冷卻影響，周三晚上到周四清晨會出現更低溫，預估金門、馬祖、中部以北及東北部會出現9-10度低溫，其他地區12-14度，沿海、空曠地區溫度更低。

伍婉華表示，周四白天溫度逐漸回升，但夜間清晨因到輻射冷卻氣溫仍低，日夜溫差大。到周末各地白天暖洋洋，西半部高溫可達28-29度，東半部、金門、澎湖約25、26度。

此外，這兩天水氣加上冷空氣，氣象署持續發布低溫特報及陸上強風特報，伍婉華說，今天在彰化、南投以北及宜蘭、花蓮及金門會出現10度以下低溫。

未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
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未來一周氣溫趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周氣溫趨勢。圖／中央氣象署提供

低溫 冷氣團 寒流

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