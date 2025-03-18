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冷氣團發威…桃園拉拉山罕見3月雪最深5公分 損及水蜜桃

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
復興區最高民宿的嶺鎮度假農場、拉拉山區上巴陵，今晨下雪一層積雪最高5公分，一片銀世界。圖／復興區公所提供
復興區最高民宿的嶺鎮度假農場、拉拉山區上巴陵，今晨下雪一層積雪最高5公分，一片銀世界。圖／復興區公所提供

受到強烈大陸冷氣團影響，桃園市復興區拉拉山區、上巴陵部落上方今天早晨也相繼漂雪花下雪，桃園海拔最高民宿的嶺鎮景觀度假農場下雪至上午10時積雪約3至5公分，復興區長蘇佐璽、農會總幹事高理忠擔心下雪寒害影響今年水蜜桃收成，提醒農友寒措施和注意作物寒害受損。

這波強烈冷氣團來襲，桃園市政府發布桃園13區橙燈低溫特報，市政府也啟動跨局處寒害應變機制，復興區後山的拉拉山、上巴陵山區部分海拔較高地勢，今晨至上午10時相繼出現飄雪，估計積雪至少3至5公分。

蘇佐璽說，市府發布橙燈低溫特報，天氣非常寒冷，今晨復興山區氣溫最冷大約5度以下，拉拉山、上巴陵以上山區出現飄雪，區公所提醒農友做好農作物防範措施，若發生災損情形，請主動向區公所通報寒害影響。

復興區靠近塔曼山登山口、拉拉山區的嶺鎮景觀度假農場今晨4、5時起飄雪，至今堆雪最深5公分，該農場老闆陳泳全說，該農場海拔高達1560公尺是全桃民宿最高點，清早未料出現「3月雪」，是過去10幾年來不曾看見，至上午10時多雪花仍零星飄雪，今晚還有一波強烈冷氣團，可能會再下雪，已有遊客早上預訂房間，準備今晚上山賞雪。

陳泳全本身也是從事水蜜桃栽種果農，突然這波下雪，也擔心下雪寒害影響今年水蜜桃收成，他說，現在正逢水蜜桃開花時節，受極端氣候影響突然下雪，將會影響水蜜桃開花收成，若冷氣團持續估計水蜜桃收成可能減一半。

蘇佐璽、高理忠說，面對這波強烈冷氣團來襲，呼籲復興區高山作物農友要做好農作物防寒範措施，若發生寒害災損情形，請主動向區公所、農會通報寒害損失。

復興區最高民宿的嶺鎮度假農場、拉拉山區上巴陵，今晨下雪一層積雪最高5公分，一片銀世界。圖／復興區公所提供
復興區最高民宿的嶺鎮度假農場、拉拉山區上巴陵，今晨下雪一層積雪最高5公分，一片銀世界。圖／復興區公所提供

冷氣團 寒害 拉拉山 水蜜桃

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