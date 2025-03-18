刮刮樂2款新品上市 總獎金逾13.5億元

台灣彩券公司18日推出「決勝贏家」與「樂刮$2,000」2款售價皆為新台幣200元的刮刮樂新品，要讓民眾體驗刮出有感獎金的樂趣。「決勝贏家」以「中獎就贏錢」獎金結構為規劃，只要刮中獎金就贏錢，票面以刺激的拉霸機、撲克牌、擲骰子等遊戲為設計，刮獎過程緊張有趣宛如置身拉斯維加斯，頭獎200萬元共有3個。

「樂刮$2,000」以提供售價10倍的「熱議獎金」為獎項訴求，提供超過19萬個2,000元（含）以上的獎項，增加民眾主動分享刮獎樂趣的體驗，頭獎100萬元共有4個；2款新品總獎項超過281萬個，總獎金逾13.5億元。

「決勝贏家」每張售價200元，以「中獎就贏錢」為獎金結構的全新主題遊戲，最小獎項300元，因此只要刮中獎金就是贏錢，票面設計以刺激歡樂的拉霸機、撲克牌、擲骰子等遊戲為概念，刮獎的同時猶如置身在拉斯維加斯遊樂場，讓民眾充分體驗紙上邊刮邊開獎的刺激感，過程緊張且娛樂感十足，1,000元（含）以上的獎項超過17萬個，共有3個頭獎200萬元，總中獎率30.15%，喜歡「中獎就贏錢」獎項設計的消費者千萬別錯過。

「樂刮$2,000」每張售價200元，以面額10倍2,000元「熱議獎金（chatter prize）」作為獎項訴求，依據全球彩券業針對消費者行為的調查結果顯示，刮中購買面額約5到10倍獎金時會想和他人分享中獎的喜悅，稱之為「熱議獎金」，票面設計以醒目「$2,000」字樣搭配金磚、金錢符號相當吸睛，玩法簡單易懂，2,000元（含）以上的獎項超過19萬個，頭獎100萬元共有4個，總中獎率25.1%。