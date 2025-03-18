天冷諾羅病毒活躍 醫曝上公廁「這舉動」將增感染機會

讓人腹瀉不止的諾羅病毒，隨著天氣變冷、氣溫降低又開始活躍。一名30多歲男子，嘔吐、腹瀉不止就醫，經診斷為感染諾羅病毒，還出現發燒症狀。醫師發現，最近二天受天氣變冷影響，感染諾羅病毒的患者再度增加，且多為青壯年，研判青壯年經常外出活動、外食，增加感染風險，特別提醒上公廁時，注意不要滑手機，降低感染機會。

消化內科醫師方冠傑說，該名男子就醫時，血壓收縮壓僅90毫米汞柱，較正常值約120至130毫米汞柱低，可能是不斷嘔吐、腹瀉引起脫水所致，若未及時就醫，低血壓容易引發頭暈、摔倒。諾羅病毒經由接觸傳染，近期患者增加，症狀多有發燒、嘔吐、腹瀉等，但若不斷嘔吐、腹瀉，可能出現心跳加速、冒冷汗、脫水等情形應盡速就醫。

方冠傑說，公共廁所為大眾頻繁使用，也可能有感染諾羅病毒的民眾使用，容易在廁所門把、水龍頭，或馬桶坐墊、沖水手把等處殘留病毒，如果此時手沾到病毒又滑手機，容易在手機上殘留病毒，之後手再接觸其他物品或吃東西，將增加感染風險。

方冠傑提醒，上公共廁所時，可以使用坐墊紙，或用廁所內設有的消毒液擦拭坐墊，以確保清除上一個人使用後留下的尿漬、糞便等，但切記不要使用手機；諾羅病毒無法用酒精殺死，提醒上完廁所後，一定要用肥皂洗手，並盡量選用不用接觸的沖水馬桶、水龍頭等，以降低感染風險。上公共廁所原則應做到「少接觸、快離開」。