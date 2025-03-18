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急診壅塞傳賴總統下最後通牒 邱泰源：應該沒這回事

中央社／ 台北18日電
衛福部長邱泰源（中）。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
衛福部長邱泰源（中）。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

媒體報導，總統賴清德針對急診壅塞問題，曾當面告誡衛福部長邱泰源「下最後通牒」。邱泰源今天說，應該沒有這回事，總統本身是醫師，不管是語氣、見解、指導，都非常專業、有效，相信未來會改善很多。

風傳媒17日報導，急診壅塞風暴讓醫療量能成為關注焦點，邱泰源在基層醫護不滿累積到最高點之際「突襲檢查，聲稱急診壅塞已獲緩；賴總統則下最後通牒，2月27日主持健康台灣推動委員會時，當場告誡邱泰源，「明年不要看到醫院急診又出問題」、「如果沒有創新作法，明年還是會一樣」。

立法院今天繼續進行施政總質詢。邱泰源會前受訪時表示，應該沒有這回事，賴總統本身是醫師，對人民的健康一直在推健康台灣推動委員會等各項措施，從人出生到臨終的生命歷程，所有照顧工作都一直在做。

邱泰源說，總統也期待醫療體系不要發生醫院、急診壅塞，即使碰到長假或傳染病比較多的情況下都能克服；賴總統不管是語氣、見解與指導，都非常專業、有效，大家都是在討論的情況下，給醫療團隊很好的指導，也會一一落實，相信未來應該會改善很多。

另外，鏡週刊評論指出，國民黨團推動普發現金新台幣1萬元，美其名為還稅於民，但每人普發1萬元，就是2300億元，應拿來創造全體國民最大的利益，最該做的就是用在改善全民健保、提升醫療體系。

邱泰源說，有關國家財政，行政院會站在國家發展、全體人民的健康照顧，會做周全的全盤規劃。

賴清德 邱泰源 醫師

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