長期噪音30%可能致焦慮症或抑鬱症 醫師：預防重於治療

噪音無孔不入，影響心理健康常被低估，一名25歲黃姓上班族長期飽受鄰居寵物貓夜間啼叫，及水管水流聲、車輛等噪音之苦，醫師警告如果累積壓力，可能30%發展焦慮症或抑鬱症，黃男經自我調適，並與鄰居充分溝通，獲得紓緩。

一般人的耳朵能聽見的範圍0至140分貝之間，對於噪音的標準，每個人感受不同，苗栗縣政府環保局表示，若以數據來判定，通常音量50分貝以下，人會感到舒適；50至70分貝，則會引起些微的不舒服；若長期處於音量70分貝的環境，就會讓人產生焦慮不安，引發各種症狀。

苗栗市大千醫療社團法人南勢醫院精神科醫師劉佑閿指出，腦部對聲音敏感，即使在睡眠中，噪音也會刺激交感神經系統，引發壓力反應，長期會導致慢性壓力累積，進而引發焦慮、注意力不集中、易怒和情緒波動等症狀，症狀如不及時處理，可能30%的病例會發展為臨床上的焦慮症或抑鬱症，預防性措施通常比事後治療更有效，建議民眾在問題嚴重化前就採取行動，才能讓自身獲得良好的生活品質。

黃男在公司附近租住小套房，但因隔間較輕薄，晚上睡覺時，常聽到隔壁間的寵物貓在夜間啼叫，或是同棟住客使用洗手間後，牆壁管線內的水流聲；清晨時，路上汽、機車引擎及喇叭聲，黃不堪其擾，假日想補眠，鄰居開關門、腳步聲、電視聲、聊天聲等，無法好好休息，長期造成睡眠品質差，變得不耐煩、容易生氣、莫名的心跳加速、頭暈等，並影響工作效率。

劉佑閿收治黃男，結合認知行為治療、正念減壓技術，及必要時的藥物輔助，幫助黃緩解症狀，劉佑閿建議，首先創造一個安靜的睡眠環境是保護心理健康的基礎，其次，學習壓力管理技巧，例如深呼吸、漸進式肌肉放鬆和正念冥想。

此外，建立規律的作息和運動習慣，可以增強心理韌性，幫助應對噪音帶來的壓力，更重要的是，培養接納心態，區分可控與不可控因素，將注意力集中在可以改變的部分，也是面對噪音汙染的重要心態，黃經過治療後，慢慢調適身心狀況，並且充分與鄰居溝通協調，讓因居家噪音導致的身心問題，得到有效改善。