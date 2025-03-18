快訊

忍住別買！Apple TV 4K傳10月登場 3亮點配AI、暌違3年超值得入手

遭柯建銘嗆「回歸家庭」 盧秀燕回嗆：媽媽原諒你

比特犬究竟會不會打開車窗？日本曾有案例「車子行進中按下按鈕逃跑」

聽新聞
0:00 / 0:00

長期噪音30%可能致焦慮症或抑鬱症 醫師：預防重於治療

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
噪音影響心理健康常被低估，苗栗市大千醫療社團法人南勢醫院精神科醫師劉佑閿提醒預防重於治療。圖／南勢醫院提供
噪音影響心理健康常被低估，苗栗市大千醫療社團法人南勢醫院精神科醫師劉佑閿提醒預防重於治療。圖／南勢醫院提供

噪音無孔不入，影響心理健康常被低估，一名25歲黃姓上班族長期飽受鄰居寵物貓夜間啼叫，及水管水流聲、車輛等噪音之苦，醫師警告如果累積壓力，可能30%發展焦慮症或抑鬱症，黃男經自我調適，並與鄰居充分溝通，獲得紓緩。

一般人的耳朵能聽見的範圍0至140分貝之間，對於噪音的標準，每個人感受不同，苗栗縣政府環保局表示，若以數據來判定，通常音量50分貝以下，人會感到舒適；50至70分貝，則會引起些微的不舒服；若長期處於音量70分貝的環境，就會讓人產生焦慮不安，引發各種症狀。

苗栗市大千醫療社團法人南勢醫院精神科醫師劉佑閿指出，腦部對聲音敏感，即使在睡眠中，噪音也會刺激交感神經系統，引發壓力反應，長期會導致慢性壓力累積，進而引發焦慮、注意力不集中、易怒和情緒波動等症狀，症狀如不及時處理，可能30%的病例會發展為臨床上的焦慮症或抑鬱症，預防性措施通常比事後治療更有效，建議民眾在問題嚴重化前就採取行動，才能讓自身獲得良好的生活品質。

黃男在公司附近租住小套房，但因隔間較輕薄，晚上睡覺時，常聽到隔壁間的寵物貓在夜間啼叫，或是同棟住客使用洗手間後，牆壁管線內的水流聲；清晨時，路上汽、機車引擎及喇叭聲，黃不堪其擾，假日想補眠，鄰居開關門、腳步聲、電視聲、聊天聲等，無法好好休息，長期造成睡眠品質差，變得不耐煩、容易生氣、莫名的心跳加速、頭暈等，並影響工作效率。

劉佑閿收治黃男，結合認知行為治療、正念減壓技術，及必要時的藥物輔助，幫助黃緩解症狀，劉佑閿建議，首先創造一個安靜的睡眠環境是保護心理健康的基礎，其次，學習壓力管理技巧，例如深呼吸、漸進式肌肉放鬆和正念冥想。

此外，建立規律的作息和運動習慣，可以增強心理韌性，幫助應對噪音帶來的壓力，更重要的是，培養接納心態，區分可控與不可控因素，將注意力集中在可以改變的部分，也是面對噪音汙染的重要心態，黃經過治療後，慢慢調適身心狀況，並且充分與鄰居溝通協調，讓因居家噪音導致的身心問題，得到有效改善。

噪音 壓力 抑鬱症 焦慮

延伸閱讀

苗栗台3線第一排重機噪音轟炸之苦 縣府雙管齊下紓緩

發現薇趨勢／創業者壓力沉重 別忽略心理健康

與火藥槍械不同！央視曝光大陸自製電磁槍 標榜無噪音、無火光、無彈殼

花千萬元買「高鐵房」飽受噪音困擾 杭州男崩潰：2分鐘一班常被驚醒

相關新聞

天冷諾羅病毒活躍 醫曝上公廁「這舉動」將增感染機會

讓人腹瀉不止的諾羅病毒，隨著天氣變冷、氣溫降低又開始活躍。一名30多歲男子，嘔吐、腹瀉不止就醫，經診斷為感染諾羅病毒，還...

影／寒流來襲…太平山下起3月雪 銀白世界遊客直呼「好美」

強烈冷氣團來襲，太平山國家森林遊樂區氣溫劇降，今天清晨5時溫度來到零度，在強風細雨中，包括太平山莊及翠峰湖區都狂下冰霰，...

長期噪音30%可能致焦慮症或抑鬱症 醫師：預防重於治療

噪音無孔不入，影響心理健康常被低估，一名25歲黃姓上班族長期飽受鄰居寵物貓夜間啼叫，及水管水流聲、車輛等噪音之苦，醫師警...

嘉明湖降3月雪 高山協作提醒路面結冰像「移動溜滑梯」

冷氣團報到，超過3千公尺高山紛紛下雪，今年繼元月份兩次降雪後，今早嘉明湖山區又再度下雪，嘉明湖山屋外呈現白茫茫一片，山友...

「登山口下大雪！」雪山地區天亮後又開始下雪 籲備妥雪地三寶

受到這波強烈冷氣團影響，雪山登山口一早又開始下雪，目前步道積雪已有2公分，雪霸國家管理處武陵站七卡山莊管理員李龍鴻表示，...

嘉市1例麻疹境外移入確診病例 足跡這3家醫院診所

嘉義市新增1例境外移入麻疹確診病例，該病例患者2月19至23日，參加旅行團到越南旅遊，12日發燒身體不適至陽明醫院就醫住...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。