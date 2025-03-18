嘉明湖降3月雪 高山協作提醒路面結冰像「移動溜滑梯」

冷氣團報到，超過3千公尺高山紛紛下雪，今年繼元月份兩次降雪後，今早嘉明湖山區又再度下雪，嘉明湖山屋外呈現白茫茫一片，山友彷彿置身雪國。高山協作提醒山友，雪季登山風險高，要有充分準備再上山。

今早玉山、合歡山及福壽山等地傳出下雪，海拔3347公尺的嘉明湖山屋也不例外，山友說，昨晚還沒下雪，今天凌晨起床就發現屋外地面全被靄靄白雪覆蓋，連忙拿出雪季配備展開今日行程。

專業高山協作團體「熊出沒企業社」提醒山友，若遇雪季，冰斧、冰爪、岩盔及抗UV雪鏡（防雪盲）是登山四寶，另外保暖手套及防風外套缺一不可。

此外，山友要記得運用發熱衣、刷毛衣、羽絨衣加防風外套這種洋蔥式穿法，結冰路面像「會移動的溜滑梯」，記得要踩穩再前進。山友在山上若出現手抖、意識模糊是失溫警報，此時應該趕快撤離下山，另方面雪地容易起濃霧，揪團爬山的人記得要結伴同行、互相關懷。