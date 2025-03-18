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嘉市1例麻疹境外移入確診病例 足跡這3家醫院診所

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市1例麻疹境外移入確診病例 足跡這3家醫院診所衛生局請重疊者自主健康管理。圖／嘉市衛生局提供
嘉市1例麻疹境外移入確診病例 足跡這3家醫院診所衛生局請重疊者自主健康管理。圖／嘉市衛生局提供

嘉義市新增1例境外移入麻疹確診病例，該病例患者2月19至23日，參加旅行團到越南旅遊，12日發燒身體不適至陽明醫院就醫住院，醫院通報採集檢體送驗，16日疾管署研判為麻疹確診病例。

衛生局說，3月10至3月12日可傳染期活動足跡，包含張百欽家庭醫學科診所、邱晉陽診所、陽明醫院 (急診)，衛生局初步匡列個案活動地接觸者約57人，目前皆無不適症狀。籲請民眾如有與麻疹確診者足跡重疊者，請進行自主健康管理至31日。

衛生局表示，麻疹病例於出疹前4天至後4天具高傳染力與傳播力，一般會經由空氣、飛沫及接觸確診者分泌物而感染，潛伏期7至18天，常見症狀有發燒、咳嗽、流鼻水、鼻炎、結膜炎（畏光、流淚與紅眼）等。

提醒民眾若與麻疹確診病例暴露於同一空間或密切接觸者，應自主健康管理18天，如無相關症狀可正常生活，但建議佩戴口罩，暫時不要出入公共場所，如民眾出現麻疹疑似症狀，請儘速與衛生局或轄區衛生所聯繫，由衛生單位安排就醫，以降低病毒傳播風險。

衛生局長廖育瑋說，依據疾管署國際重要疫情資訊顯示，國際麻疹疫情嚴峻，WHO評估越南麻疹疫情風險非常高，籲請醫師提高警覺，病人就醫時，若發現麻疹疑似個案，應立即通報，以利衛生單位及時採取防治措施，避免疫情擴大。

接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，家中如有年滿1歲幼兒及滿5歲至入國小前幼童，請儘速帶到衛生所或預防接種合約院所完成麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗 (MMR)接種。

如有越南旅遊規畫，請先至旅遊醫學門診諮詢醫師意見，或經醫師評估自費施打MMR疫苗，且應避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒到流行地區。麻疹訊息可至衛福部疾病管制署/傳染病與防疫專題/第二類法定傳染病/麻疹專區https://reurl.cc/EVK30m查看，也可洽電衛生局詢問05-2338066。

確診 衛生局 麻疹

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