影／寒流來襲…太平山下起3月雪 銀白世界遊客直呼「好美」

強烈冷氣團來襲，太平山國家森林遊樂區氣溫劇降，今天清晨5時溫度來到零度，在強風細雨中，包括太平山莊及翠峰湖區都狂下冰霰，堆疊成一片雪白大地，昨晚入住遊客一早起來看到雪景，欣喜猛拍照，直呼「好美喔」。

太平山國家森林遊樂區難得在入春之際，還能看到「3月雪」。雖然是下冰霰，但看起來就跟白雪一樣，「下雪了，下雪了…」遊客舉開雙手在雪地裡迎景，興奮不已。

今天太平山蹦蹦車照常開，緩慢行駛在冰天雪地中，再駛入銀色山林裡，彷如童話世界裡的美景；翠峰湖周邊也全被冰霰覆蓋，一片白茫茫的湖景，如夢似幻。