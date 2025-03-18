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影／寒流來襲…太平山下起3月雪 銀白世界遊客直呼「好美」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
白雪山林間的蹦蹦車，美到像置身於童話世界裡。圖／太平山莊提供
白雪山林間的蹦蹦車，美到像置身於童話世界裡。圖／太平山莊提供

強烈冷氣團來襲，太平山國家森林遊樂區氣溫劇降，今天清晨5時溫度來到零度，在強風細雨中，包括太平山莊及翠峰湖區都狂下冰霰，堆疊成一片雪白大地，昨晚入住遊客一早起來看到雪景，欣喜猛拍照，直呼「好美喔」。

太平山國家森林遊樂區難得在入春之際，還能看到「3月雪」。雖然是下冰霰，但看起來就跟白雪一樣，「下雪了，下雪了…」遊客舉開雙手在雪地裡迎景，興奮不已。

今天太平山蹦蹦車照常開，緩慢行駛在冰天雪地中，再駛入銀色山林裡，彷如童話世界裡的美景；翠峰湖周邊也全被冰霰覆蓋，一片白茫茫的湖景，如夢似幻。

太平山莊經理阮名揚表示，工作人員進行道路巡護，區內道路尚未結冰，車輛行駛暫無需雪鍊，林業署宜蘭分署提醒民眾，若要上山請隨時關注園區資訊及管制措施，並備好保暖裝備。

太平山翠峰湖一帶今天清晨狂下冰霰。圖／太平山莊提供
太平山翠峰湖一帶今天清晨狂下冰霰。圖／太平山莊提供
白雪山林間的蹦蹦車，美到像置身於童話世界。圖／太平山莊提供
白雪山林間的蹦蹦車，美到像置身於童話世界。圖／太平山莊提供
太平山翠峰湖今天清晨狂下冰霰，一片白茫茫的湖景好夢幻。圖／太平山莊提供
太平山翠峰湖今天清晨狂下冰霰，一片白茫茫的湖景好夢幻。圖／太平山莊提供
太平山翠峰山屋前的雪景。圖／太平山莊提供
太平山翠峰山屋前的雪景。圖／太平山莊提供
白雪山林間的蹦蹦車，美到像置身於童話世界。圖／太平山莊提供
白雪山林間的蹦蹦車，美到像置身於童話世界。圖／太平山莊提供
白雪山林間的蹦蹦車，美到像置身於童話世界裡。圖／太平山莊提供
白雪山林間的蹦蹦車，美到像置身於童話世界裡。圖／太平山莊提供
太平山下起了3月雪，冰天雪地裡的蹦蹦車，交織成童話世界般美景。圖／太平山莊提供
太平山下起了3月雪，冰天雪地裡的蹦蹦車，交織成童話世界般美景。圖／太平山莊提供

冰霰 太平山 森林遊樂區

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