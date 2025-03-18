影／武陵農場、福壽山農場都下雪 農場憂雪凍傷果樹

武陵農場表示，農場露營區往登山口海拔較高地區今天早上下雪，雪況持續，茶園附近也有雪景，地面和建築物上方一層層白雪，吸引遊客拍照。

福壽山農場、梨山1800公尺以上高山今天凌晨都開始飄雪，農場成一片雪白天地，天池附近積雪已10多公分，三月雪美景令人驚艷。

福壽山農場臉書粉專小編表示，今天早上3點多農場下雪，早上農場溫度達負0.4度，飄雨也有冰霰，雪況大，小編直播時看到多位遊客在農場內拍雪，停車場每輛車身都有一層雪，三月雪讓遊客驚喜，但小編說，一月下雪最佳，三月下雪恐凍傷果樹，目前正開花的果樹，樹上和花朵都覆蓋一層雪，反令人憂心。