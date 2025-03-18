「登山口下大雪！」雪山地區天亮後又開始下雪 籲備妥雪地三寶

受到這波強烈冷氣團影響，雪山登山口一早又開始下雪，目前步道積雪已有2公分，雪霸國家管理處武陵站七卡山莊管理員李龍鴻表示，山上東峰及雪山圈谷雪量應該更多，呼籲山友一定要備妥雪地三寶、小心腳下。

一早天亮後，武陵農場上方的雪山登山口又開始下大雪，越下越多，正準備上山的山友開心高呼「登山口下大雪囉！」有人更早即在座椅上堆起雪人，現場登山步道已佈滿積雪、一片冰天雪地景緻。

李龍鴻表示，從昨天開始雪山地區就陸續下起冰霰及雪花，積雪大概已累積2公分以上，甚至雪山主峰半夜就開始累積，請山友一定要帶齊雪地三寶膠盔、冰斧、冰爪，歡迎大家來山上賞雪，但要特別注意安全。

另外，觀霧地區在清晨也有下雪情形且積雪更多，將近4到5公分，雪管處也呼籲遊客一定要小心地面濕滑，不要滑倒。