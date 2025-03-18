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影／超猛三月雪！合歡山雪深10公分 雪迷瘋狂樂堆雪人

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
臉書社群「臺灣追雪團」團長江文正昨晚就在合歡山等雪，果然等到大雪狂下一夜，他開心在現場堆鹹蛋超人造型的大雪人。圖／取自「臺灣追雪團」社群
臉書社群「臺灣追雪團」團長江文正昨晚就在合歡山等雪，果然等到大雪狂下一夜，他開心在現場堆鹹蛋超人造型的大雪人。圖／取自「臺灣追雪團」社群

低溫加上水氣搭配，合歡山今凌晨0時許開始降雪，因雪勢不小且持續，今晨積雪厚達6至10公分，武嶺、松雪樓等地雪白一片，讓上山等雪民眾開心堆起雪人。鏟雪車也出動作業，台14線翠峰18K至大禹嶺41.5K車輛限加掛雪鏈通行。

中央氣象署預報，繼上波強烈大陸冷氣團後，今天還有更強冷空氣南下，今晚至周四清晨將受強烈大陸冷氣團或寒流影響，低溫下探8度，今天3000公尺以上高山，以及北部、宜蘭2000公尺以上高山有降雪機會。

由於，氣象署預估本周可望迎來三月雪，令不少民眾期待，也看準降雪機率高，昨天下午趕在合歡山公路實施夜間預警性封閉前就上山等雪，昨深夜氣溫直直降，跌至零度以下，加上水氣，今凌晨0時許開始瘋狂降雪，雪勢不小且持續至現在。

臉書社群「臺灣追雪團」團長江文正與追雪同好昨晚就在合歡山等雪，果然等到大雪狂下一夜，且因降雪量不小，粗估武嶺積雪最深約10公分，他開心在現場堆鹹蛋超人造型的大雪人，相當有趣。

林保署南投分署也表示，合歡山地區今凌晨開始下雪，上午6點半時，松雪樓、合歡山莊一帶積雪厚度6公分，至目前松雪樓還在斷續下雪。今天清晨5時不到，天還沒亮，公路局也派出鏟雪車剷雪，稍早也已公告上山限加掛雪鏈通行。

公路局表示，台14甲線翠峰18K至大禹嶺41.5K昨晚實施預警性封閉，經該局派員辦理清雪作業，今晨7時恢復交通，但因道路結冰且積雪未融，台14甲線18K至大禹嶺41.5K限加掛雪鏈通行，後續視路況機動調整限掛雪鏈通行路段。

另，雪季期間山路狀況難掌握，非必要勿前往，行前須備妥保暖裝備與車輛雪鏈，沿途關注氣象預報及道路交通資訊，可利用幸福公路APP或省道即時路況系統（https://168.thb.gov.tw），也可撥打04-23715030、0800-231-035查詢最新路況。

低溫加上水氣搭配，合歡山今凌晨0時許開始降雪，因雪勢不小且持續，松雪樓一帶今晨積雪厚達6公分。圖／林保署南投分署提供
低溫加上水氣搭配，合歡山今凌晨0時許開始降雪，因雪勢不小且持續，松雪樓一帶今晨積雪厚達6公分。圖／林保署南投分署提供
低溫加上水氣搭配，合歡山今凌晨0時許開始降雪，因雪勢不小且持續，今晨積雪厚達6至10公分。圖／林保署南投分署提供
低溫加上水氣搭配，合歡山今凌晨0時許開始降雪，因雪勢不小且持續，今晨積雪厚達6至10公分。圖／林保署南投分署提供
低溫加上水氣搭配，合歡山今凌晨0時許開始降雪，因雪勢不小且持續，今晨積雪厚達6至10公分。圖／林保署南投分署提供
低溫加上水氣搭配，合歡山今凌晨0時許開始降雪，因雪勢不小且持續，今晨積雪厚達6至10公分。圖／林保署南投分署提供
低溫加上水氣搭配，合歡山今凌晨0時許開始降雪，因雪勢不小且持續，松雪樓一帶今晨積雪厚達6公分。圖／林保署南投分署提供
低溫加上水氣搭配，合歡山今凌晨0時許開始降雪，因雪勢不小且持續，松雪樓一帶今晨積雪厚達6公分。圖／林保署南投分署提供
合歡山大雪狂下一夜，武嶺一帶積雪厚達10公分，臉書社群「臺灣追雪團」團長江文正開心堆出鹹蛋超人造型的大雪人。圖／取自「臺灣追雪團」社群
合歡山大雪狂下一夜，武嶺一帶積雪厚達10公分，臉書社群「臺灣追雪團」團長江文正開心堆出鹹蛋超人造型的大雪人。圖／取自「臺灣追雪團」社群
低溫加上水氣搭配，合歡山今凌晨0時許開始降雪，因雪勢不小且持續，今晨積雪厚達6至10公分。圖／林保署南投分署提供
低溫加上水氣搭配，合歡山今凌晨0時許開始降雪，因雪勢不小且持續，今晨積雪厚達6至10公分。圖／林保署南投分署提供
低溫加上水氣搭配，合歡山今凌晨0時許開始降雪，因雪勢不小且持續，今晨積雪厚達6至10公分。圖／林保署南投分署提供
低溫加上水氣搭配，合歡山今凌晨0時許開始降雪，因雪勢不小且持續，今晨積雪厚達6至10公分。圖／林保署南投分署提供
低溫加上水氣搭配，合歡山今凌晨0時許開始降雪，因雪勢不小且持續，今晨積雪厚達6至10公分。圖／林保署南投分署提供
低溫加上水氣搭配，合歡山今凌晨0時許開始降雪，因雪勢不小且持續，今晨積雪厚達6至10公分。圖／林保署南投分署提供
低溫加上水氣搭配，合歡山今凌晨0時許開始降雪，因雪勢不小且持續，松雪樓一帶今晨積雪厚達6公分。圖／林保署南投分署提供
低溫加上水氣搭配，合歡山今凌晨0時許開始降雪，因雪勢不小且持續，松雪樓一帶今晨積雪厚達6公分。圖／林保署南投分署提供

冷氣團 合歡山 降雪

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