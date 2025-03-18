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漏油汙染基隆港5船遭波及 建輝輪認疏失航港局開罰

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
建輝輪重油外洩，廠商拉設攔油索防止油汙擴散並進行油汙清理作業。圖／港務公司提供
建輝輪重油外洩，廠商拉設攔油索防止油汙擴散並進行油汙清理作業。圖／港務公司提供

停泊在基隆港東10碼頭的「建輝貨櫃輪」，本月16日下午4時許，疑似因加油過程中操作不慎，發生漏油事故，連帶汙染鄰近5艘船隻也遭波及，台灣港務基隆港務分公司緊急啟動應變處理，建輝輪油汙已在昨上午9時確認控制，再無擴散情事，業者已承認疏失願負責後續清理及賠償，後續將由航港局對建輝貨櫃輪開罰。

基隆港務分公司指出，靠泊於基隆港東10碼頭的建輝輪，於3月16日下午16時許，因加注低硫重油操作不慎，致外洩水域；船方於汙染發生時，立即委請水域油污處理廠商拉設攔油索，防止油汙擴散，並配置3組人馬分別處理建輝輪周邊水域汙油。

但當晚港區風浪變大，導致部分油汙擴散至周邊船舶與碼頭，為降低汙染港區停泊船舶並維持作業安全，基隆港務分公司當日晚間23時許啟動緊急應變處理作業。

基隆分公司表示，建輝輪油汙已於昨（17日）上午9時確認控制，再無擴散情事，並根據船舶出港的預報資訊指揮油汙處理廠商處理順序，截至是日下午2時統計，靠泊於東8碼頭的「德翔釜山輪」、東3碼頭「挪威天空號」均已完成船身油汙清洗。

另東11「雲明輪」預計於是日下午4時至5時前完成船身油汙清洗；東9「德翔泗水輪」預計於是日晚間7時至8時前完成船身油汙清洗。

至於該起事件影響，基隆分公司指出，本次受油汙染事件船舶多集中於東8至東11的聯興貨櫃場租賃碼頭，計有4艘，受影響而延後進港船舶有5艘；郵輪進出作業暫無影響，建輝輪船方已承認疏失，表示願意負責後續清理及賠償責任並出具相關切結書。

針對後續裁罰部分，基隆分公司表示，將尊重主管機關。該輪出航前須經航港局確認適航性後方可出港，而本次油汙水排入港池事件，致汙染商港海域一案，經與船方於3月16日晚間確認汙染事實，嗣後將檢具相關事證函送航港局北部航務中心依法裁處。

建輝輪重油外洩，廠商拉設攔油索防止油汙擴散並進行油汙清理作業。圖／港務公司提供
建輝輪重油外洩，廠商拉設攔油索防止油汙擴散並進行油汙清理作業。圖／港務公司提供
基隆港務分公司調派履約廠商協助挪威天空號周邊水域與船身清理，已於3月17日下午2時許，完成清理作業。圖／港務公司提供
基隆港務分公司調派履約廠商協助挪威天空號周邊水域與船身清理，已於3月17日下午2時許，完成清理作業。圖／港務公司提供
基隆港務分公司調派履約廠商協助挪威天空號周邊水域與船身清理，已於3月17日下午2時許，完成清理作業。圖／港務公司提供
基隆港務分公司調派履約廠商協助挪威天空號周邊水域與船身清理，已於3月17日下午2時許，完成清理作業。圖／港務公司提供

基隆港 碼頭 航港局

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