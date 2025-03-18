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違法要求員工加班報補休「未休畢無預算可發」台鐵回應了

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵產業工會控訴，台鐵公司為節流「歪招盡出」，除禁止外勤員工使用微波爐等電器外，更要求各處加強加班管制，不惜違法強制員工補休。聯合報系資料照
台鐵產業工會控訴，台鐵公司為節流「歪招盡出」，除禁止外勤員工使用微波爐等電器外，更要求各處加強加班管制，不惜違法強制員工補休。聯合報系資料照

台鐵公司化首年虧損137.9億元，創下史上新高，台鐵產業工會控訴，台鐵公司為節流「歪招盡出」，竟違法要求員工「延長工時請選擇補休」、「加班補休未休畢無預算可發」，將發函勞動局進行勞動檢查。台鐵公司回應，將嚴格要求各單位依勞基法發給員工加班費，也會尊重員工自主選擇權。

台鐵產工指出，台鐵公司為求支出節流，近期以環保節電為名要求工務處節電，結果卻是禁止外勤員工使用微波爐等電器，更有員工申訴，公司內部召開財務改革會議，要求各處加強加班管控，維護同仁身心健康，然而執行上卻有處室直接要求員工「延長工時請選擇補休」、「加班補休未休畢無預算可發」，公然違法。

產工要求，台鐵應立即停止違法行為，給予員工應有選擇補休、加班費選擇權；另外，為確保員工權益，工會將同步發函勞動局進行勞動檢查，阻止違法行徑。

對此，台鐵公司說，財務改革會議要求各處加強加班管控，是請各單位妥善利用上班時間完成工作，並未要求員工多加班，也未請員工加班時選擇補休，或補休未休畢不發給加班費；台鐵將嚴格要求各單位依勞動法令相關規定核實發給員工加班費，並請各單位落實法令遵循。

台鐵指出，台鐵一向嚴格遵循勞動基準法及相關法令規定，加班費給付均依法辦理，並尊重員工自主選擇權。依照勞基法第24條規定，雇主在勞工延長工作時間後，應依法給付加班費；而勞工如有意願選擇以補休方式換取加班費，則須經雙方協商同意，該選擇完全基於勞工自願，並非強制措施。

台鐵強調，會讓員工根據自身需求和實際狀況，自由選擇領取加班費或以補休方式辦理，並依照勞基法第32條之1補休相關規定辦理。

至於禁用微波爐一事，台鐵表示，為維護道班房舍安全、整潔，正請各工務段研議「道班房舍管理規定」，工會所指的禁止資料，是某工務段討論道班房舍管理規定時的內參資料，該規定仍在研議中 ，尚未頒布實施；台鐵將彙整前述會議同仁好的提議，使「道班房舍管理規定」趨於完備，並確實可行，使辦公環境獲得實質提升。

台鐵產業工會控訴，台鐵公司為節流「歪招盡出」，除禁止外勤員工使用微波爐等電器外，更要求各處加強加班管制，不惜違法強制員工補休。圖／台鐵產工提供
台鐵產業工會控訴，台鐵公司為節流「歪招盡出」，除禁止外勤員工使用微波爐等電器外，更要求各處加強加班管制，不惜違法強制員工補休。圖／台鐵產工提供

加班費 台鐵公司化 補休

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