還是冷且局部雨 吳德榮：強冷氣團至周四探6度

還是冷！中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3438-2025-03-17-21-44-39）指出，今晨截至上午5時23分本島各縣市的最低氣溫前3為：苗栗(三灣鄉)8.9度，新北(石碇區)9.3度，新竹(關西鎮)9.8度。各地區平地的最低氣溫約在9至11度。

吳德榮說，今日華南中層雲系移出，各地雲量多，山區及東半部有局部雨、中南部平地有零星飄雨的機率。白天北偏冷南偏涼，但早晚氣溫都很低，應注意保暖。各地區氣溫為：北部9至16度、中部10至18度、南部11至21度及東部11至20度。

最新模式模擬顯示，吳德榮指出，明日至周五晨受「強烈大陸冷氣團」影響；明日中南部晴時多雲，北部、東半部雲量稍多，東半部偶有局部短暫雨的機率；周四各地晴時多雲，僅花東偶有零星少量降雨的機率。白天在陽光下不覺冷，因「輻射冷卻」加成，清晨氣溫降得很低，部分地區仍將出現6度左右的最低氣溫。日夜氣溫有劇烈變化，年長者及心血管疾病患者應特別注意調適。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周五白天起至下周四(27日)各地晴朗無雲，冷空氣逐日減弱，天氣逐日回暖，日夜溫差大。周五至下周(23)日，逐日清晨部分平地仍有10度以下的「輻射低溫」，應持續注意；下周一(24日)起至下周四，白天高溫回到30度以上，溫暖如夏、易起霧的天氣，但清晨氣溫偏低，日夜溫差達15度之多。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。