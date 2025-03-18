聽新聞
0:00 / 0:00
影／強烈冷氣團發威！玉山下雪達1公分 銀白雪景曝光
受到強烈大陸冷氣團影響，今清晨5時29分最低溫下探-2.6度，加上水氣配合之下，玉山氣象站今早7時降雪，積雪達1公分深，目前還持續降雪中。從畫面可見，雪花狂舞，北峰周圍的山林及岩石表面均被雪霜覆蓋，銀白雪景宛如仙境。
中央氣象署今早6時26分發布低溫特報，今天持續到晚間都會受到影響，低溫橙色燈號縣市包含新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣；黃色燈號縣市包含基隆市、臺北市、彰化縣、南投縣、花蓮縣、金門縣。
氣象署表示，受到強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，今天台中以北及宜蘭局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。
氣象署預報員曾昭誠表示，今、明2天3000公尺以上高山，以及北部、宜蘭2000公尺以上高山有降雪機會；周三後剩3000公尺以上高山有零星飄雪機會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言