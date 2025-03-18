影／強烈冷氣團發威！玉山下雪達1公分 銀白雪景曝光

受到強烈大陸冷氣團影響，今清晨5時29分最低溫下探-2.6度，加上水氣配合之下，玉山氣象站今早7時降雪，積雪達1公分深，目前還持續降雪中。從畫面可見，雪花狂舞，北峰周圍的山林及岩石表面均被雪霜覆蓋，銀白雪景宛如仙境。

中央氣象署今早6時26分發布低溫特報，今天持續到晚間都會受到影響，低溫橙色燈號縣市包含新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣；黃色燈號縣市包含基隆市、臺北市、彰化縣、南投縣、花蓮縣、金門縣。

氣象署表示，受到強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，今天台中以北及宜蘭局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。