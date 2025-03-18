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影／強烈冷氣團發威！玉山下雪達1公分 銀白雪景曝光

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影／強烈冷氣團發威！玉山下雪達1公分 銀白雪景曝光

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
受到強烈大陸冷氣團影響，今清晨5時29分最低溫下探-2.6度，加上水氣配合之下，玉山氣象站今早7時迎來降雪，積雪達1公分深，目前還持續降雪中。圖／氣象署提供
受到強烈大陸冷氣團影響，今清晨5時29分最低溫下探-2.6度，加上水氣配合之下，玉山氣象站今早7時迎來降雪，積雪達1公分深，目前還持續降雪中。圖／氣象署提供

受到強烈大陸冷氣團影響，今清晨5時29分最低溫下探-2.6度，加上水氣配合之下，玉山氣象站今早7時降雪，積雪達1公分深，目前還持續降雪中。從畫面可見，雪花狂舞，北峰周圍的山林及岩石表面均被雪霜覆蓋，銀白雪景宛如仙境。

中央氣象署今早6時26分發布低溫特報，今天持續到晚間都會受到影響，低溫橙色燈號縣市包含新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣；黃色燈號縣市包含基隆市、臺北市、彰化縣、南投縣、花蓮縣、金門縣。

氣象署表示，受到強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，今天台中以北及宜蘭局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。

氣象署預報員曾昭誠表示，今、明2天3000公尺以上高山，以及北部、宜蘭2000公尺以上高山有降雪機會；周三後剩3000公尺以上高山有零星飄雪機會。

受到強烈大陸冷氣團影響，今清晨5時29分最低溫下探-2.6度，加上水氣配合之下，玉山氣象站今早7時迎來降雪，積雪達1公分深，目前還持續降雪中。圖／氣象署提供
受到強烈大陸冷氣團影響，今清晨5時29分最低溫下探-2.6度，加上水氣配合之下，玉山氣象站今早7時迎來降雪，積雪達1公分深，目前還持續降雪中。圖／氣象署提供
受到強烈大陸冷氣團影響，今清晨5時29分最低溫下探-2.6度，加上水氣配合之下，玉山氣象站今早7時迎來降雪，積雪達1公分深，目前還持續降雪中。圖／氣象署提供
受到強烈大陸冷氣團影響，今清晨5時29分最低溫下探-2.6度，加上水氣配合之下，玉山氣象站今早7時迎來降雪，積雪達1公分深，目前還持續降雪中。圖／氣象署提供
受到強烈大陸冷氣團影響，今清晨5時29分最低溫下探-2.6度，加上水氣配合之下，玉山氣象站今早7時迎來降雪，積雪達1公分深，目前還持續降雪中。圖／氣象署提供
受到強烈大陸冷氣團影響，今清晨5時29分最低溫下探-2.6度，加上水氣配合之下，玉山氣象站今早7時迎來降雪，積雪達1公分深，目前還持續降雪中。圖／氣象署提供
受到強烈大陸冷氣團影響，今清晨5時29分最低溫下探-2.6度，加上水氣配合之下，玉山氣象站今早7時迎來降雪，積雪達1公分深，目前還持續降雪中。圖／氣象署提供
受到強烈大陸冷氣團影響，今清晨5時29分最低溫下探-2.6度，加上水氣配合之下，玉山氣象站今早7時迎來降雪，積雪達1公分深，目前還持續降雪中。圖／氣象署提供
受到強烈大陸冷氣團影響，今清晨5時29分最低溫下探-2.6度，加上水氣配合之下，玉山氣象站今早7時迎來降雪，積雪達1公分深，目前還持續降雪中。圖／氣象署提供
受到強烈大陸冷氣團影響，今清晨5時29分最低溫下探-2.6度，加上水氣配合之下，玉山氣象站今早7時迎來降雪，積雪達1公分深，目前還持續降雪中。圖／氣象署提供
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受到強烈大陸冷氣團影響，今清晨5時29分最低溫下探-2.6度，加上水氣配合之下，玉山氣象站今早7時迎來降雪，積雪達1公分深，目前還持續降雪中。圖／氣象署提供
受到強烈大陸冷氣團影響，今清晨5時29分最低溫下探-2.6度，加上水氣配合之下，玉山氣象站今早7時迎來降雪，積雪達1公分深，目前還持續降雪中。圖／氣象署提供
受到強烈大陸冷氣團影響，今清晨5時29分最低溫下探-2.6度，加上水氣配合之下，玉山氣象站今早7時迎來降雪，積雪達1公分深，目前還持續降雪中。圖／氣象署提供
受到強烈大陸冷氣團影響，今清晨5時29分最低溫下探-2.6度，加上水氣配合之下，玉山氣象站今早7時迎來降雪，積雪達1公分深，目前還持續降雪中。圖／氣象署提供

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