影／三月雪美景 福壽山農場、梨山1800公尺以上高山今天飄雪

天氣濕冷，福壽山農場、梨山1800公尺以上高山今天凌晨都開始飄雪，農場成一片雪白天地，天池附近積雪已10多公分，三月雪美景令人驚艷。

福壽山農場今天早上6點多時表示，目前農場溫度0度，飄著雨與冰霰，合歡山、思源埡口路段沒有意外的話，今天都要加掛雪鍊才可以通行，請上山遊客注意交通；福壽山農場天池即時影像畫面顯示，目前積雪已餘10公分，並持續降雪中，農場紅色蘋果小木屋像沾上一層白色糖霜。

公路局今天早上發布訊息，台14甲線翠峰至大禹嶺(18K~41.5K)昨晚實施預警性封閉路段，將於今(18)日7時解除恢復交通。經公路局派員辦理清雪作業，台14甲線翠峰至大禹嶺(18K-41.5K)部分路面(肩)仍結冰(積雪)未融，限加掛雪鏈通行，並視路況機動調整限掛雪鏈通行路段。

考量前揭管制路段武嶺至松雪樓路段道路崎嶇蜿蜒，背陽側路面結冰較厚，極易發生打滑失控，建議採四輪傳動車輛加掛雪鏈通行。

公路局為維護用路人安全，將視路面積雪狀況，辦理管制路段鏟雪作業，作業期間採短時雙向封閉道路(視現況機動調整)，請用路人依交管人員指揮通行。

依114年合歡山雪季公告事項，下(積)雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機、慢車(含大型重型機車)，禁止進入管制路段。