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影／三月雪美景 福壽山農場、梨山1800公尺以上高山今天飄雪
天氣濕冷，福壽山農場、梨山1800公尺以上高山今天凌晨都開始飄雪，農場成一片雪白天地，天池附近積雪已10多公分，三月雪美景令人驚艷。
福壽山農場今天早上6點多時表示，目前農場溫度0度，飄著雨與冰霰，合歡山、思源埡口路段沒有意外的話，今天都要加掛雪鍊才可以通行，請上山遊客注意交通；福壽山農場天池即時影像畫面顯示，目前積雪已餘10公分，並持續降雪中，農場紅色蘋果小木屋像沾上一層白色糖霜。
公路局今天早上發布訊息，台14甲線翠峰至大禹嶺(18K~41.5K)昨晚實施預警性封閉路段，將於今(18)日7時解除恢復交通。經公路局派員辦理清雪作業，台14甲線翠峰至大禹嶺(18K-41.5K)部分路面(肩)仍結冰(積雪)未融，限加掛雪鏈通行，並視路況機動調整限掛雪鏈通行路段。
考量前揭管制路段武嶺至松雪樓路段道路崎嶇蜿蜒，背陽側路面結冰較厚，極易發生打滑失控，建議採四輪傳動車輛加掛雪鏈通行。
公路局為維護用路人安全，將視路面積雪狀況，辦理管制路段鏟雪作業，作業期間採短時雙向封閉道路(視現況機動調整)，請用路人依交管人員指揮通行。
依114年合歡山雪季公告事項，下(積)雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機、慢車(含大型重型機車)，禁止進入管制路段。
公路局呼籲欲行駛台14甲線用路人，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿前往；行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案，以及時因應。
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