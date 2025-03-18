最吵大型重機逾百分貝 如營建施工

大型重機、改裝機車馳騁，各地祭出取締手段，但抓不勝抓，尤其噪音車遠遠看見取締警告牌面，即放慢車速甚至繞路，執法治標不治本。專家建議，增設警告牌面、加強宣導，以家人角度動之以情，促使降速。

桃園市台七線、台七乙線都是重機熱門跑山路段，飆速、噪音長年擾民，環保局透過聲音照相科技執法、環警監聯合稽查雙管齊下，去年取締三一○件，共裁罰七十六萬餘元。台七線噪音管制標準八十六分貝，去年監測測得最高達一○七分貝，開罰最高三六○○元。

但聲音照相科技執法有執法困境，環保局指出，固定式聲音照相要移設至少要花兩周，還要考量供電拉線與網路設備，執法設備前方依法須設置警告牌面，久而久之，用路人會刻意規避；目前在台七線改設類固定式聲音照相，機動執法。

不過，稽查人員仍坦言，聲音照相取締後，若下雨地濕、前後三秒有車等因素，都無法告發，除加強稽查，仍需回歸宣導與預防。

苗栗縣台三線是交通噪音「重災區」，環保局去年在全縣告發處分九十五輛次、攔檢稽查告發處分廿四輛次，其中多達四十九件、約四成一都是台三線車輛。當地噪音管制標準九十分貝，去年「最吵」的大型重機測到一○三點一分貝，有如營建工地施工音量。

嘉義中埔台三線「阿婆灣」跑車景點，中埔警分局指出，去年轄區台三線噪音通報及取締件數共四八○件。

至於台南東山咖啡公路等處重機常出沒路段，南市環保局去年在東山休息站聯合稽查四場次，檢測噪音超標告發九輛、改管告發一輛。高雄鼓山的柴山大道去年通報噪音四一一件，環保局去年聯合稽查及科技執法，裁罰十五件。

消基會董事暨交通委員會召集人李克聰認為，現況執法效果沒有很好，建議從交通工程及宣導面著手；增加警示牌面，另加強宣導，可訴諸影響居民安寧等，讓駕駛感同身受，產生自律。