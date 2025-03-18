山路大型重機噪音壓境 居民噩夢

天氣逐漸溫暖，春遊景色怡然，各地大型重機、改裝機車馳騁熱門路線，北起台七線、台七乙線，中部台三線與山區道路，南到台南咖啡公路、高雄柴山大道，紛紛出現車隊大軍壓境。引擎呼嘯隆隆噪音，居民苦不堪言，尤其深夜擾人清夢，直呼「麥擱飆車啦」。

台七乙線從桃園大溪往新北三峽路段，台七線大溪、復興往羅浮公路、巴陵與宜蘭區域，山路彎道多風光明媚，大型重機享受飆速快感，超速、噪音讓人受不了。

桃園市復興區長蘇佐璽說，大型重機飆車就算了，周休假日晚間呼嘯而過，居民常陳情擾人安寧，打電話投訴，飆車族就消失，「你追我跑」根本抓不勝抓。

復興區澤仁里長陽國禎說，大型重機晚間催油加速，即使噪音未超標，但山區空曠回音大，里民被吵醒一肚子火；晚間報警也沒辦法處理，環保局噪音檢測車只有白天來。羅浮里長廖國達也說，部落會議常有居民求助，但周末晚間噪音無解。原住民部落林姓長者說，大型重機晚上在羅馬公路飆車，實在很無奈。

台七線桃園大溪、復興路段大型重機馳騁，噪音擾人，桃園市環保局設置聲音照相設施取締。圖／桃園市環保局提供

苗栗獅潭、三灣台三線沿線，每到假日飽受大型重機轟炸。記者走訪該路段，沿線紅綠燈少，不時可見騎士飆風追逐，引擎與排氣管轟隆聲不絕，多年來改善效果有限，住戶緊閉門窗，只能掩耳嘆無奈。

電視聲聽不見 睡覺床會震動

八十八歲劉老婦人住在台三線第一排，與噪音為伍數十年。劉家人說，家門口有紅綠燈，大型重機車隊等紅燈隆隆作響，連電視機都聽不見，聊天也只能暫停，睡午覺時床都會震動。

彰化市公園路常有大型重機族聚集，集結前往熱門路線縣道一三九線。住在路邊的陳姓縣民說，大型重機族甚至拔除滅音器，引擎聲常把孫子嚇醒，還要去收驚。

大型重機不只吵 居民怕被撞

台中新社、谷關風景好，陳姓居民說，成群大型重機從台中北屯騎上山，經新社中興嶺後兵分二路，往谷關或卓蘭騎，當地人除了怕吵，更擔心出門被撞到。

嘉義縣中埔鄉台三線三一二公里處連續大彎道，是大型重機族另一個跑山熱點，有雜貨店婦人大吼要求減速，被稱「阿婆灣」，反而引來更多人。阿婆灣雜貨店業者說，去年起警方加強取締，已有明顯改善。

台南市東山區咖啡公路、小瑞士及關子嶺等地，也是機車遊熱門景點。台南市道一七四線等路，近來不斷有改裝、噪音車擾民。路邊店家說，客人來很高興，但當地居民早睡，整群年輕人騎改裝排氣管車，巨大噪音讓人睡不著。

不少車友說，並非所有人都會飆速秀車技。有車友團體說，獅潭路段實施長達九公里的區間測速，反而讓台三線成為最吵路段，車友為調節車速，反而南北繞行拉引擎加速，問題更嚴重。

（記者范榮達、胡蓬生、曾增勳、張裕珍、游振昇、周宗禎、鄭惠仁、李宗祐、石秀華）