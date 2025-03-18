衛福部：落實管理 不會增加掛號費

對於部分醫學中心將調漲掛號費視為最後不得不的考慮方案，衛福部長邱泰源昨出席二○二五年玉山論壇開幕式時表示，「個別醫院總額」全面上路後，只要醫院落實管理，盈餘應會增加，「不會出現增加掛號費的問題，請大家放心」。

督保盟發言人滕西華表示，新制全面上路後，各大醫院務必自律、自主、自治，且衛福部需積極落實分級醫療制度，健保署應嚴密監控醫院門診量，緊盯各醫院各項報表，並提高急重症等給付，確保醫療品質不變，醫院營運不受影響。

滕西華指出，如果醫院擔心遭健保砍頭，而自主減少門診患者，或是將營運重點放在自費項目、延遲非必要的緊急手術，患者將成為輸的一方。再者，大型醫院如調漲掛號費，可能引發一波醫療院所聯合哄抬，加重患者負擔。

醫改會執行長林雅惠表示，政府喊了十幾年的分級醫療，迄今仍難以落實，民眾往大醫院衝的情況持續惡化，而去年大型醫院下轉比率僅百分之○點二五，低的可憐。健保署透過「個別醫院總額」嚴格要求區域醫院、醫學中心的門診人數，務必嚴密監控，否則大醫院還是門庭若市。

林雅惠強調，醫學中心的初級門診照護率愈來愈高，主因是「同病不同酬」機制，導致大醫院淪為門診中心，擠滿掛號領藥的民眾。健保應強化醫院分流轉診制度，讓資源適當分配，才有機會讓分級醫療往前邁進一步。

邱泰源表示，健保已實施卅年，財務制度調整勢在必行，才能永續經營，「醫院個別總額」是經過深思熟慮後的政策，不僅讓醫院財源用在刀口上，還可促進醫療品質，讓健保永續，創造三贏局面。