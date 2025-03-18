夜間周末門診 2醫學中心擬限縮

健保署實施個別醫院總額，台北區四月正式上路，為因應財務衝擊，各醫學中心均表態將強化轉診機制，下轉病情穩定患者。台北榮總、新光考慮更嚴格縮減夜間與周六門診，北榮嚴格要求從下個月起，僅剩不多的夜診需於晚間八時結束，最晚不得超過九時。

健保署推出「個別醫院前瞻式預算分區共管試辦計畫」（個別醫院總額），要求各醫院年度健保點數不可超過前一年，如果超過將打折，甚至不予給付（斷頭），各家醫學中心如果仍然衝量，收治太多病人，恐將重創醫院營收。

新光醫院副院長洪子仁表示，新制四月上路後，院方必須觀察醫院整體醫療服務量能成長情形，如與去年同期相較，成長率超過百分之七，就將面臨健保斷頭。為此，規畫成長率超過百分之五時，將啟動相關調控機制，縮減夜間、周六門診，僅留下必要門診，或將不緊急手術往延後，若仍無法有效降低服務量能，最後將考慮調漲掛號費，目前並無調漲計畫。

「我的任內，絕對不會調漲掛號費。」台北榮總院長陳威明說，該院掛號費僅收一○○元，這是為了照顧癌症患者等經濟弱勢族群，減輕其經濟負擔，「但真的拜託、拜託，不要因為掛號費便宜，輕症患者都到北榮就醫」。

陳威明表示，新制上路後，將嚴格落實周六、夜間門診等限縮制度，除小兒科等必要科別之外，其他夜診均將關診；其次，嚴密監控醫學中心之間不當轉診，一旦發現異狀，將通報健保署；第三，不做「不必要的檢查」，該院已將開藥、檢查與醫師績效脫鉤，醫師不會因多排檢查、多開藥而增加收入。

台大醫院發言人陳彥元說，下個月起，將加強下轉穩定患者，另鼓勵門診量超大的明星級醫師多至分院開診，或盡量將情況穩定的輕症病人轉診到癌醫分院、北護分院等，同時與健保署持續討論，那些急重症等醫療項目應排除在個別總額之外。

至於調漲掛號費，陳彥元指出，這是用盡所有辦法用盡後，若仍覺得有其必要性，才會調漲，希望政府多體恤醫學中心。台大門診掛號費仍維持一○○元。

林口長庚醫院表示，尚未擬定因應計畫，將繼續維持一定的服務及門診量，提供民眾就醫需求。另外，落實雙向轉診制，同步控管輕症門診量，穩定醫療品質。

雙和醫院表示，將積極配合政府政策，落實分級醫療，強化轉診機制。