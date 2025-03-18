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健康你我他／早安圖分享日常 增加情誼添回憶

聯合報／ 文／秀淇（桃園觀音）
早安圖將陪伴情誼繼續下去。圖／秀淇提供
早安圖將陪伴情誼繼續下去。圖／秀淇提供

在LINE群組裡，總有人喜歡傳問候語貼圖，早安圖也是複製貼上，沒有創新、特別的早安圖吸引我。一早就叮叮咚咚響不停，所以會請大家不要傳早安圖洗版，我也習慣把LINE的聲音關掉，就不會這麼吵了。

這幾年因為大女兒的關係，我和高中畫畫班的男同學突然有了聯絡，他之前在大陸工作，家人也陪同前往，最近才回到台灣。他的兒子、我的女兒都在加拿大念書，會託他去加拿大時也幫忙看一下我的女兒並帶一些物品，彼此的聯絡就是LINE了。

從此開始了我和高中同學互傳的早安圖。最初我和對方只是單純的問候「早安」、「午安」，不知不覺早安圖中藏有一些他的、我的日常生活故事。

當他在加拿大時，他傳的早安圖是在加拿大走過、看過美麗的風景照片，在大陸則是他的田園生活日常及旅遊時風景照片的早安圖，總是讓我不出國也能飽覽外國、大陸美麗的風景。而我的早安圖剛開始是我去爬山、旅遊的風景照，以及我種的玫瑰花、蘭花照片與他分享，最近我的早安圖更放入了我的編織作品，和他分享我的興趣與成就。

一張早安圖可以了解彼此的生活日常及歲月故事，早安圖將會陪伴我們的情誼、我們的日常繼續下去，讓我們彼此都能增加更多美好的回憶。

人生難得覓得一知己、相知相惜的朋友。

加拿大

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