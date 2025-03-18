聽新聞
0:00 / 0:00
健康你我他／早安圖分享日常 增加情誼添回憶
在LINE群組裡，總有人喜歡傳問候語貼圖，早安圖也是複製貼上，沒有創新、特別的早安圖吸引我。一早就叮叮咚咚響不停，所以會請大家不要傳早安圖洗版，我也習慣把LINE的聲音關掉，就不會這麼吵了。
這幾年因為大女兒的關係，我和高中畫畫班的男同學突然有了聯絡，他之前在大陸工作，家人也陪同前往，最近才回到台灣。他的兒子、我的女兒都在加拿大念書，會託他去加拿大時也幫忙看一下我的女兒並帶一些物品，彼此的聯絡就是LINE了。
從此開始了我和高中同學互傳的早安圖。最初我和對方只是單純的問候「早安」、「午安」，不知不覺早安圖中藏有一些他的、我的日常生活故事。
當他在加拿大時，他傳的早安圖是在加拿大走過、看過美麗的風景照片，在大陸則是他的田園生活日常及旅遊時風景照片的早安圖，總是讓我不出國也能飽覽外國、大陸美麗的風景。而我的早安圖剛開始是我去爬山、旅遊的風景照，以及我種的玫瑰花、蘭花照片與他分享，最近我的早安圖更放入了我的編織作品，和他分享我的興趣與成就。
一張早安圖可以了解彼此的生活日常及歲月故事，早安圖將會陪伴我們的情誼、我們的日常繼續下去，讓我們彼此都能增加更多美好的回憶。
人生難得覓得一知己、相知相惜的朋友。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言