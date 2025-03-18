翁呼吸困難易喘 揪出冠狀動脈硬化

一名70多歲務農老伯伯近期出現呼吸困難、易喘及虛弱無力等症狀，原以為是自然老化和新冠肺炎後遺症，但症狀卻日益嚴重，中國醫藥大學新竹附設醫院內科醫療副院長劉俊廷診斷發現，患者不僅有心房顫動、心律不整問題，還有冠狀動脈疾病，接受心導管檢查及治療後，症狀和體力明顯改善，恢復了務農，甚至爬山、完成11公里的步道健行。

劉俊廷指出，患者接受了心臟超音波、24小時心電圖、鉈-201核子醫學心肌灌流掃描檢查等一系列檢查，發現有慢性心房顫動、明顯心肌缺氧問題，研判可能為冠狀動脈硬化血管狹窄導致，因此建議患者接受心導管檢查及治療。

心導管是一種侵入性檢查，但有其必要性，只需在手腕部或虎口處局部麻醉，檢查時間約20分鐘。劉俊廷說，心導管檢查發現這位患者的冠狀動脈左前降支主幹與分支處有明顯阻塞，70至80%管徑狹窄，當下立即進行治療，成功放置兩支塗藥支架，恢復順暢血流，並且透過藥物治療控制心律不整與三高問題。

劉俊廷強調，當出現呼吸困難及疲累無力等症狀，必須評估是否有心臟衰竭、心律不整、肺疾、貧血等問題。動脈硬化造成的心臟冠狀動脈狹窄，會引起心肌缺血，導致狹心症及心絞痛症狀。

有些冠狀動脈疾病患者沒有胸悶或心絞痛，而是出現呼吸困難、疲累虛弱、盜汗無力等症狀。劉俊廷指出，像這名患者雖然不菸不酒，作息正常，經常勞動，但遺傳有高血壓、高血糖（糖尿病）、高血脂等三高問題，因此引發了心血管疾病。患者往後三高的控制，是否達標至關重要，須積極藥物治療，可以減少未來心臟病復發，發生腦中風、心衰竭、腎衰竭、甚至死亡風險。

當呼吸困難發生，伴隨其他呼吸道症狀，例如咳嗽、咳痰或哮喘時，劉俊廷建議，尤其有吸菸或氣喘病史的人，應先看胸腔內科門診評估。如果呼吸困難是發生在費力活動、緊張焦慮、生氣動怒時，則可考慮看心臟科門診評估，特別是當合併有胸悶、心悸、水腫、腹脹等症狀，應高度懷疑有心血管疾病或心臟衰竭的風險。