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心梗致死率攀升 有5大高危險群

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
氣溫驟降與回溫時，留意心血管疾病發生，民眾應做好保暖工作。圖／123RF
氣溫驟降與回溫時，留意心血管疾病發生，民眾應做好保暖工作。圖／123RF

近日受到強烈冷氣團影響，全台出現低溫、忽冷忽熱的天氣，國健署提醒，每當氣溫驟降與突然回溫時，心血管疾病發生率明顯增加，呼籲民眾應做好保暖工作。台灣心肌梗塞學會理事長、北醫附醫心臟內科主治醫師黃群耀指出，心臟疾病是國人第二大死因，從近年資料分析，心肌梗塞的致死率持續攀升，僅次於癌症。

黃群耀表示，冬季是心肌梗塞好發的季節，但是春天乍暖還寒溫差大，當氣溫急速變化時，血管劇烈收縮，容易造成血壓升高，增加心血管發作危機。尤其溫差大比低溫更致命，心血管有問題的人可能因為血管瞬間擴張而讓血管壁破裂損傷，有致命的危險性。

依據國健署112年國人死因統計結果，心臟疾病的死亡人數共2萬3424人，平均每10個人就有1人因為心臟病致死；其中約有1萬7千多人罹患心肌梗塞。近日受大陸冷氣團南下影響，各地氣溫明顯下降，國健署提醒，三高、心血管疾病患者以及年長者，應特別做好頭頸部、四肢末梢保暖。

心肌梗塞主要典型病徵，包括持續性胸痛、胸悶、呼吸困難等，有些人會因血液輸出量下降，產生暈厥症狀。黃群耀提醒，「喘」也是重要觀察指標，通常發作進程為胸悶、喘、冒汗、心悸，心肌梗塞常來得突然且無預警，一旦出現上述症狀，要立即聯絡119送醫。

黃群耀指出，有家族史、中高齡者、體重超標、三高患者、生活壓力大的人都屬於心肌梗塞的高危險群。心肌梗塞容易復發，一旦曾經發生過，更要嚴格控制飲食且養成規律作息，遵從醫囑服用藥物，嚴謹遵守預防事項，並按部就班治療，可有效防止再次發作。

國健署提供保暖護心3訣竅，提醒民眾注意心臟病徵兆，並定期健康檢查揪出心血管問題源頭。

1.低溫時段謹慎外出：清晨及傍晚是溫度最低的時段，建議避開低溫和溫差較大的時段出門，預防溫差對心血管健康造成危害。

2.多層次穿搭：根據天氣變化適時增添衣物，並特別注意頭頸部及四肢末梢的保暖，穿著除保暖外，亦須注意靈活活動，小心絆倒。

3.定期量血壓：建議一年至少落實1次「722」居家自我血壓測量，連續「7」天量測、早上起床及晚上睡覺前各量一次，總共「2」次；每回量「2」次取平均值。

低溫 保暖 心肌梗塞

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