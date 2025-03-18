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健康主題館／常吃5食物 降膽固醇護心

聯合報／ 陳詩婷／康寧醫院營養師
白木耳。本報資料照片
白木耳。本報資料照片

身體需要一定量的膽固醇，才能夠製造荷爾蒙、維生素D，以及維持細胞膜屏障等。不過，當血液的膽固醇濃度過高超過240mg/dl，而男性高密度脂蛋白（HDL，俗稱好膽固醇）又低於40mg/dl、女性低於50mg/dl時，就會提高心血管疾病的風險。建議可以經常食用5種食物，有助降低膽固醇，預防心血管疾病。

1 白木耳、秋葵等黏性食物

白木耳、秋葵、皇宮菜、山藥、燕麥、菇類等黏黏糊糊的食物，富含水溶性膳食纖維、膠質、黏液多醣體、β-聚葡萄醣等營養素，可以幫助吸附腸道的膽酸，當身體製造膽固醇原料「膽酸」減少時，身體就會通知肝臟，讓HDL回收儲存在身體各處的膽固醇，來製造荷爾蒙、維生素D、細胞膜等需要膽固醇的生化反應，如此一來，體內的膽固醇就會漸漸降低。

2 葡萄柚

葡萄柚。圖／123RF
葡萄柚。圖／123RF

研究發現，每天吃2.5杯的葡萄柚果肉，可以降低身體10％的低密度脂蛋白（LDL，俗稱壞膽固醇）。葡萄柚含有可溶性纖維半乳醣醛酸，進到體內可吸附膽固醇，如果連同葡萄柚皮一起吃效果更好。葡萄柚皮富含類黃酮，是一種強大抗氧化物，可幫助軟化血管、血脂代謝，但葡萄柚的皮很厚，建議可以用果汁機攪打成汁飲用，比較適合。提醒已有服用降血壓、降膽固醇及降血脂藥物的民眾，應避免攝取葡萄柚，以免加重藥效。

3 大蒜

大蒜。圖／123RF
大蒜。圖／123RF

大蒜富含大蒜素，降低膽固醇的效果也很好，不僅可以幫助降低總膽固醇跟LDL濃度，研究更發現，大蒜素可以降低血小板的黏性，防止血小板沾黏在血管壁上，降低動脈粥狀硬化的風險。不過，大蒜要生吃，且切碎後在空氣中放置約10分鐘，讓酵素充分作用，生成的大蒜素會更多。但提醒腸胃功能較差的民眾，不要空腹食用生大蒜，以免造成腸胃負擔。

4 亞麻仁籽

亞麻仁籽。圖／123RF
亞麻仁籽。圖／123RF

亞麻仁籽屬於堅果種子類食物，富含omega-3脂肪酸，多吃可以幫助身體降低發炎、軟化血管，研究也發現，亞麻仁籽可以增加HDL的濃度，具有預防心血管疾病的好處，亞麻仁籽屬於水溶性纖維含量高的食物，可以幫助膽固醇的代謝，建議每天至少吃5公克。

5 酪梨

酪梨。圖／123RF
酪梨。圖／123RF

酪梨雖然是水果，不過八成以上都是由油脂組成，所以在營養學分類上，被分類為油脂類。酪梨屬於高油脂食物，但其油脂組成以單元不飽和脂肪酸為主，纖維量也高，吃進體內可以幫助LDL的代謝，同時能夠促進HDL的提升。不過，酪梨雖好，但熱量偏高，扣除三餐攝取的油量，建議一天食用不要超過四分之一顆。

【綠拿鐵】降膽固醇菾菜仙桃豆奶

菾菜仙桃豆奶。圖／陳詩婷提供
菾菜仙桃豆奶。圖／陳詩婷提供

食材仙桃半碗、菾菜半碗、黃豆2湯匙、薑粉一湯匙、亞麻仁粉一湯匙、溫水400cc

作法：全部食材放進果汁機攪打均勻即可。

營養功效：

1.仙桃與亞麻仁籽的水溶性纖維含量高，可以幫助膽固醇代謝。

2.菾菜有助護眼、降血壓，還能幫助排便。

3.亞麻仁籽跟黃豆富含天然雌激素，可改善更年期症候群。

4.老薑粉可以中和食材寒性，促進血液循環。

膽固醇 酪梨 食材

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