高鐵新世代列車 有望提早上路

台灣高鐵兩年前與日立東芝聯盟簽訂十二組新世代列車組採購契約，金額約新台幣二八五億元，昨天再增補列車減震降噪系統等六設施，金額約卅億元。董事長鄭光遠說，新世代列車原預計二○二六年下半年送運抵台、二○二七年下半年投入營運，但若生產順利，有望提早上路。

台灣高鐵公司與日立東芝聯盟（HTSC）昨進行增補設計簽約，由台灣高鐵董事長鄭光遠與日立東芝聯盟代表山川拓也（Takuya Yamakawa）先生共同簽署，交通部長陳世凱應邀到場擔任見證人，鐵道局長楊正君也出席見證。

鄭光遠表示，進行增補契約簽訂，象徵台灣高鐵新世代列車細部設計已大致底定，即將邁入生產製造的下一個里程碑，「山川拓也先生告訴我，若生產過程順利，有望提前交車、上路」，讓台灣旅客盡快感受列車提供的貼心服務。

新世代列車增補內容，包含列車座椅升級成與Ｎ７○○Ｓ原廠規格相同、具充電設備的座椅；車廂內導入「列車全主動減震器系統」，車間通道則採用「降噪包覆」裝置，讓廂內的降噪、減震達到與現行日本車款相同的水準。高鐵新世代列車也增補包含哺（集）乳室內新增洗手台、衣帽鈎與嬰兒座椅；輪椅席數量增加到六席，較現行高鐵列車的四席再增加二席，並設置輪椅固定裝置。