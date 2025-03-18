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今晚急凍 後天下探8℃

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
受強烈大陸冷氣團或寒流影響，周三至周四清晨低溫將下探八度；位於台中的思源埡口和羅業尾山區昨天出現霧淞，登山客很驚喜。記者邱德祥／攝影
受強烈大陸冷氣團或寒流影響，周三至周四清晨低溫將下探八度；位於台中的思源埡口和羅業尾山區昨天出現霧淞，登山客很驚喜。記者邱德祥／攝影

繼上波強烈大陸冷氣團後，今天還有更強冷空氣南下，今晚至周四清晨將受強烈大陸冷氣團或寒流影響，低溫下探八度，周三環境轉乾，但受輻射冷卻影響，周三、周四急凍區擴大，周四白天起冷空氣減弱、氣溫逐漸回升，周日、下周一高溫上看卅度。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，今晚將有更強冷空氣南下，周三至周四清晨，中部以北、宜蘭低溫十度，南部、台東十至十四度，空曠地區再降一至二度，中部以北、宜蘭局部低溫八至九度，周三過後環境轉乾，輻射冷卻影響明顯，周三、周四低溫特報範圍將更廣。

周四白天冷空氣減弱，北部、宜蘭高溫略回升近廿度，中南部可超過廿度，周六白天北部可回升至廿五度，中南部更溫暖，周日、下周一北部高溫上看廿五度，中南部高溫甚至可達卅度。

降雨部分，曾昭誠指出，今天白天西半部、宜蘭轉多雲天氣，今晚至周四清晨為冷空氣南下過程，環境逐漸轉乾，僅東半部、恆春半島、西半部山區有零星降雨，雨勢趨緩；周六前各地大致為多雲到晴天氣，僅花東、恆春半島有零星降雨；周日至下周一各地為晴到多雲天氣。

降雪部分，曾昭誠提及，今天三千公尺以上高山，以及北部、宜蘭二千公尺以上高山有降雪機會；周三後剩三千公尺以上高山有零星飄雪機會。

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