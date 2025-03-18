37座淨水場 遭爆致癌物超標 環境部頻挨轟

飲用水品質成民眾生活環境重要指標，國民黨立委陳菁徽昨批評，我國去年有卅七座淨水場遭驗出包含PFAS在內的致癌物超標，但「飲用水條例」卻已廿八年未修正，飲用水安全簡直遭環境部「放生」。

環境部長彭啓明偕水保司長王嶽斌回應，卅七座是以美國標準來檢視，幾乎不能檢出，目前也參考世衛組織及鄰近國家訂定國內標準，並於去年十一月廿五日發布，等級比照日本標準，實際來說，PFAS汙染水體情況是少的，僅少數位於機場附近，而相關設備更新費用高昂，需要給業者一些時間，還需配合台灣自來水公司改善期程。

彭啓明強調，必要時會以天數去罰，對業者來說，設備改善可能就超過罰鍰的六百萬元，自來水公司也要努力。

另外，陳菁徽還爆料，近期有大學被驗出飲用水條例規範的劇毒致癌苯物質，而且超標六十四倍，環境部除複驗外，並未再追蹤受影響國人的健康情形，也未曾主動通知外界或公告，而是只想息事寧人，因此要求環境部限期一個月內提出應變處理報告。環境部水保司回覆，該案確認已經複驗合格，研判屬單一事件，會通知學校及環保局加強抽驗。