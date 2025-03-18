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空品危害兒少 將設預報中心

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

目前高中職以下學校未有室內空氣品質管制的規範，也未公告高級中等以下學校為管制監測場所，許多人擔憂兒少族群會因惡劣的空氣品質危害健康。環境部長彭啓明表示，會跨部會討論和研議。

立法院社會福利及衛生環境委員會，昨邀請環境部等就「氣象變異致國內空品惡化，精進預報與跨部會應變作為」進行專題報告，並備質詢。

為改善國內空氣品質，環境部擬推出新空品政策白皮書，作為第三期空氣汙染防制方案執行重點，環境部長彭啓明表示，新空品政策白皮書目標本月底前推出，並將成立空氣品質監測與預報中心，會在上半年掛牌。

立委林月琴指出，二○二三年聯合國兒童權利委員會針對兒童權利公約公布了新增意見，即國家有義務要保護兒童免受環境惡化的影響，但是室內空氣品質管理法卻未將高級中等以下學校及其他供兒童、少年教育或活動等場所公告為監測對象，而學校和固定汙染源，例如工廠等的距離，至今未有明確規範。

林月琴說，環境部、教育部、衛福部應跨部會討論，包含明確規範學校與工廠間的距離、並將高中以下學校納入室內空氣品質管理法的監測範圍，也要設計出兒少的空汙監測標準。

彭啓明承諾，針對高級中等以下學校及活動場域的空品規範，兒少族群空氣品質標準會跨部會討論與研議；至於學校周邊工廠若有新增建者，會要求有更好的規範和監測。

教育部 空氣品質

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