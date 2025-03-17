推廣文化禮金 政院副院長鄭麗君與YouTuber計畫通行共譜青春歌曲

2025年16-22歲每人1200點、首度試辦13-15歲每人600點文化幣，自元旦開放領用，至今2個多月，領取人數逾130萬人、領取率達63%、消費金額逾6.2億元。為鼓勵青年朋友領用，文化部與YouTuber計畫通行合作，以「創作一首青春成長歌曲」為主題，與行政院副院長鄭麗君一起在獨立書店「現流冊店」，透過鄭麗君介紹的《海之信仰．朝聖台灣離島》完成挑戰。完整內容將於3月19日晚間在YouTube「計畫通行」頻道播出。

文化部表示，網路迷因（meme）是當代網路社會年輕人日常溝通的一部分，所以，文化部特別邀請擅長從社會時事到網路流行迷因進行歌曲創作的YouTuber計畫通行，接下本次結合音樂、閱讀的跨界任務挑戰。影片中，計畫通行依循提示線索來到「現流冊店」，遇見在書店看書的鄭麗君，她不藏私地介紹《海之信仰．朝聖台灣離島》這本書，同時在書店的大學生也分享自己近期生活煩惱，為計畫通行帶來歌曲創作的靈感。

鄭麗君介紹的《海之信仰．朝聖台灣離島》是作者陳逸宏的第2本攝影書，記錄臺灣6個離島的9個祭祀文化，以攝影視角讓大家更認識臺灣離島的多元文化特色。鄭麗君特別推薦年輕人多閱讀，她說自己年輕時是一個怪咖，喜歡獨處，對人生也有很多徬徨，不太知道自己以後會成為什麼樣的人，所以常常透過閱讀來陪伴自己。

除了閱讀，鄭麗君也特別推薦計畫通行的創作，例如〈在台灣讀書有罪〉就令她印象深刻。計畫通行也在影片中曝光個人專場訊息，「有別於串流媒體上聽到的作品，現場演出有其獨特的魅力」，歡迎青少年用文化幣購票到現場支持。

文化部表示，分析文化幣的使用情況，書店及出版業仍是青少年消費最多的類別，目前使用金額逾3億元，佔整體使用48%，文化幣持續進行的獨立書店消費2點送1點加碼方案，全台超過400家獨立書店可使用，使用金額達6000萬元，佔整體消費金額10%。