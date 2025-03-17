「低溫8度」挑戰寒流！明晚迎更強冷空氣 周三急凍區擴大

受到強烈大陸冷氣團影響，今晚至明天清晨低溫下探9度，中央氣象署預報員曾昭誠表示，明天還有更強冷空氣南下，周二晚間至周四清晨將受強烈大陸冷氣團或寒流影響，低溫下探8度，周四白天起冷空氣減弱、氣溫逐漸回升，周日、下周一高溫上看30度。

曾昭誠說，今天這波強烈大陸冷氣團預計影響到明天白天（18日），但明天還有更強冷氣團南下，周二晚間至周四清晨（18至20日）將受強烈大陸冷氣團或寒流影響，周日白天冷空氣減弱、氣溫開始回溫，並持續到下周一（24日）。

曾昭誠表示，今晚至明天清晨，北部、宜蘭低溫11、12度，中南部13至15點，空曠地區再降1至2度，其中北部、宜蘭局部低溫下探9度，明（18日）白天溫度略回升，北部、宜蘭約15至17度，中南部、花東18至20度。

曾昭誠表示，周二晚間將有更強冷空氣南下，周三、周四清晨（19、20日），中部以北、宜蘭低溫10、11度，南部、台東12至14度，空曠地區再降1至2度，中部以北、宜蘭局部低溫8至9度，周三過後環境轉乾，輻射冷卻影響明顯，周三、周四低溫特報範圍將更廣。

周四白天冷空氣減弱，北部、宜蘭高溫略回升近20度，中南部可超過20度，周六（22日）白天北部可回升至25度，中南部更溫暖，周日、下周一（23、24日）高溫上看25度，中南部高溫甚至可達30度。

降雨部分，曾昭誠指出，今明2天受到華南雲系影響，雲量偏多，明天清晨前，各地山區、花東、恆春半島有局部短暫降雨，其他地區有零星飄雨，明天白天西吧部、宜蘭轉多雲天氣，明晚至周四清晨為冷空氣南下過程，環境逐漸轉乾，僅東半部、恆春半島、西半部山區有零星降雨，雨勢趨緩。

周四白天以後環境變得更乾，周六前各地大致為多雲到晴天氣，僅花東、恆春半島有零星降雨，周日至下周一個地為晴到多雲的天氣。

降雨部分，曾昭誠提及，今明2天3000公尺以上高山，以及北部、宜蘭2000公尺以上高山有降雪機會；周三後剩3000公尺以上高山有零星飄雪機會。